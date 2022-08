Hiếm gặp: Mang thai ở đại tràng

Ngày 16-8, Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân VTH (32 tuổi, Hà Nội) có thai ngoài tử cung và khối thai nằm tận đại tràng ngang.

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, khó xác định và biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí sớm.

Trước khi vào BV Trung ương Quân đội 108, chị H bị đau bụng mạn sườn phải âm ỉ kèm rối loạn tiêu hóa. Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện chị H có 1 "khối lạ" nằm ở dọc mạn sườn phải đường kính 10 cm nằm sát đại tràng ngang.

Dù bác sĩ chỉ định nhập viện nhưng chị H lại không đồng ý vì chưa rõ "khối lạ" bất thường này là gì. Chị tiếp tục đi thăm khám ở nơi khác, nội soi đại trực tràng nhưng không phát hiện gì bất thường.

Sau đó, tình trạng đau bụng âm ỉ không đỡ nên chị H đã đến BV Trung ương Quân đội 108. Tại đây, qua thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai ngoài tử cung.

Nghi ngờ khối thai ngoài tử cung nằm tại vị trí đại tràng ngang trong ổ bụng, bác sĩ khoa Phụ sản đã tiến hành hội chẩn với chuyên khoa ngoại tiêu hóa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho chị H.

Nhận thấy, đây là trường hợp rất hi hữu, thai ngoài tử cung mà khối thai nằm ở vị trí này dễ dẫn đến các gai rau (nhau) ăn vào thành đại tràng ngang, có thể phải cắt đoạn đại tràng. Do đó, e kíp các bác sĩ được huy động để phẫu thuật cho bệnh nhân an toàn nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khối thai đường kính 10 cm nằm trên thành đại tràng ngang được mạc nối lớn bọc lại.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực cuộc phẫu thuật đã thành công, khối thai ngoài tử cung đã được cắt bỏ và đại tràng ngang được bảo tổn nguyên vẹn.