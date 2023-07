HLV Mai Đức Chung vẽ kịch bản đá với Bồ Đào Nha

(PLO)- Ông thầy cao tuổi nhất vòng chung kết World Cup 2023 dự đoán tuyển nữ Bồ Đào Nha chơi tấn công và các học trò của ông sẽ cướp bóng để đánh phản công trong 2-3 đường chuyền.

Tuyển nữ Việt Nam hạng 32 thế giới sắp sửa đụng độ các đồng nghiệp Bồ Đào Nha hạng 21 thế giới trên sân vận động Waikato ở thành phố Hamilton lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 27-7 trong loạt trận thứ hai bảng E vòng chung kết World Cup 2023.

HLV của Bồ Đào Nha đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam (PLO)- HLV Francisco Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá các học trò của đồng nghiệp Mai Đức Chung rất giỏi trong khâu phòng ngự phản công và cùng đặt mục tiêu giành chiến thắng lịch sử.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ngày mai là trận thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha. Hai đội đều thua trận đầu, nên tôi nghĩ màn so tài này sẽ rất hay đối với cả hai đội. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đang đứng trên chúng tôi. Tôi đoán đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công, chúng tôi sẽ phòng ngự chặt và phản công nhanh”.

Ông Chung 73 tuổi chia sẻ thêm: “Về tầm vóc và sức mạnh thì chúng tôi khó bằng Bồ Đào Nha. Họ hay chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công vào hai biên của đối thủ. May mắn cho chúng tôi là tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Famita Pinto vì chấn thương. Đây là một gương mặt chất lượng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha”.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Ai cũng muốn giành thắng lợi. Tôi biết Bồ Đào Nha sẽ gây ra nhiều khó khăn với tuyển nữ Việt Nam. Nhưng đội cũng đã tập luyện bài phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nếu chúng tôi cướp được bóng từ sân nhà, đội sẽ phản công nhanh về phía đối phương bằng 2-3 đường chuyền. Nếu giành chiến thắng thì rất tuyệt vời với đội tuyển nữ Việt Nam.

Người Việt Nam chúng tôi có câu nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vừa qua, chúng tôi đã thi đấu với Tây Ban Nha, New Zealand, Đức, Mỹ. Qua những trận đấu đó, chúng tôi tự tin hơn, hiểu được mình cần phải đá thế nào, xử lý ra sao khi gặp đối thủ cao to. Chúng tôi đã học tập được rất nhiều!”.

Liên quan đến việc thời tiết ở Hamilton lạnh hơn hẳn so với Auckland, ông Chung tiết lộ: “Chúng tôi có phương án chuẩn bị như mặc áo ấm khi sinh hoạt, uống trà gừng trước khi thi đấu. Thời tiết ở Hamilton lúc này lạnh nhưng trái tim của cầu thủ nữ Việt Nam nóng lắm!”. Theo VFF, ông Chung không quên gửi gắm đến người hâm mộ: “Hãy cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày mai!”.

Về chiến thắng 1-0 của tuyển nữ Philippines trước chủ nhà New Zealand là động lực hay áp lực đối với đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung bộc bạch: “Đội tuyển nữ Philippines đã rất may mắn khi giành thắng lợi trước đội chủ nhà, và trong bóng đá cần có may mắn như vậy! Việc đội tuyển nữ Philippines thắng là áp lực với chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ đội tuyển nữ Philippines thắng thì chúng tôi cũng phải thắng! Bởi không ai có thể nói trước kết quả. Chưa kể, đội hình của Philippines nhập tịch nhiều, trong khi tuyển nữ Việt Nam không như thế”.

Một câu hỏi thú vị dành cho HLV Mai Đức Chung về cách ăn mặc trong những dịp trọng đại: “Người đàn ông thường mặc suit trong dịp đặc biệt. Giữa lần mặc suit đi hỏi vợ 40 năm trước và lần mặc suit đá World Cup, lần nào ông thấy hồi hộp hơn?”.

Nhà cầm quân của tuyển nữ Việt Nam bật cười: “Một bộ suit có ý nghĩa với cả cuộc đời tôi. Và bộ suit này là cột mốc lớn nhất của sự nghiệp. Tôi nghĩ bộ suit nào cũng rất trân trọng, đáng quý. Với vai trò một người chồng, một người bố, tôi chăm lo gia đình, làm kinh tế. Với vai trò một HLV, tôi chăm lo cho các cầu thủ. Với tôi, đó là những điều tuyệt vời!”.

NGỌC ANH