Hồ Thủy điện Hàm Thuận cắt toàn bộ đỉnh lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du

(PLO)- Trong mấy ngày qua, trên lưu vực hồ Thủy điện Hàm Thuận có mưa to và rất to. Ngày 30-7, lũ xuất hiện trên hồ Hàm Thuận và đạt đỉnh với lưu lượng 927,1 m3/s. Hồ Hàm Thuận đã phát huy khả năng khi cắt toàn bộ cơn lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du tỉnh Bình Thuận.

Theo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), từ lúc 3 giờ ngày 30-7, mưa lớn bắt đầu xuất hiện trên nhiều khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Theo số liệu ghi nhận đến hết ngày 30-7, mưa trung bình tại 12 trạm thủy văn trên lưu vực hồ Hàm Thuận đạt 89,7mm. Trong đó, lượng mưa tại nhà máy thủy điện Hàm Thuận và đập tràn Hàm Thuận trong ngày lần lượt là 142,4mm và 128,8mm. Vào lúc 11 giờ ngày 30-7, lũ xuất hiện trên hồ Hàm Thuận với lưu lượng về 303,88 m3/s, đạt đỉnh với lưu lượng 927,1 m3/s vào lúc 13 giờ cùng ngày. Hồ thủy điện Hàm Thuận đã phát huy vai trò phòng lũ khi cắt toàn bộ cơn lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du các huyện Tánh Linh và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Mưa lớn ngày 30-7 đã gây ngập tại ngầm (cống ngầm) Lộc Nam thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và sạt lở Quốc lộ 55 tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Quốc lộ 55 nối liền tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận, là cung đường đẹp với nhiều điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch. Trong ngày 30 và 31-7, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi bố trí nhân lực ứng trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kết quả kiểm tra các hạng mục công trình cho thấy hệ thống kênh mương thoát nước xung quanh các nhà máy của Công ty thông thoáng, đảm bảo khả năng thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Đến 14 giờ 31-7, mực nước hồ Hàm Thuận đang ở cao trình 592,634m, cách mực nước dâng bình thường khoảng 12,37m. Với dung tích phòng lũ hiện tại, hồ Hàm Thuận sẽ tiếp tục thể hiện vai trò điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du tỉnh Bình Thuận khi mùa mưa trên lưu vực sông La Ngà đã vào chính vụ. NGỌC TUẤN