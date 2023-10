Hòa Bình: Khởi tố 2 thanh niên lái xe lạng lách, đánh võng

Trao đổi với PLO vào chiều 19-10, đại diện Công an huyện Kim Bôi (Hoà Bình) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam hai thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai người này là Bùi Thị Ngọc Ảnh (20 tuổi) và Bùi Đức Duy (16 tuổi), cùng ngụ huyện Kim Bôi.

Trước đó, vào tối 11-10, nhóm thanh, thiếu niên gồm: Bùi Thị Ngọc Ảnh, Bùi Đức Duy, B.P.H (16 tuổi), B.C.T (14 tuổi) cùng ngụ huyện Kim Bôi điều khiển xe máy nhiều lần đi qua Tổ công tác kiểm soát giao thông của Công an huyện Kim Bôi đang làm nhiệm vụ tại Km25, thuộc địa phận thị trấn Bo, huyện Kim Bôi.

Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình thực hiện biện pháp tố tụng với nhóm thanh niên lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an ninh trật tự.

Khi đi qua tổ công tác, nhóm thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh, nhóm này không chấp hành mà tiếp tục tăng ga, lạng lách, đánh võng thách thức tổ công tác gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho các phương tiện khác tham gia giao thông và cho tổ công tác.

Theo cơ quan công an, Ảnh và Duy không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa.

Với hai trường hợp B.C.T và B.P.H, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

XUÂN NGUYỄN