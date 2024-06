Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu lấn sân điện ảnh khi tham gia phim linh dị dân gian Linh Miêu 21/06/2024 16:54

Sau khi phim Quỷ cẩu ra mắt hồi cuối 2023, thắng lợi với doanh thu hơn 108 tỉ đồng, mới đây đạo diễn Lưu Thành Luân cùng Võ Thanh Hòa trở lại với phim Linh Miêu (phần 2 của Quỷ cẩu) nằm trong chuỗi phim linh dị dân gian.

Linh Miêu dựa trên chất liệu dân gian liên quan đến quỷ nhập tràng, từ đó xoáy sâu vào bi kịch của một gia đình sinh sống tại Huế vào những năm 1960 với những tư tưởng bất bình đẳng giới, những lề thói và cả những bất hạnh bám sâu vào từng con người chọn sinh sống trong gia đình.

Đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên Hoa hậu Thùy Tiên chạm ngõ điện ảnh bên cạnh Thiên An.

Nói về vai diễn đầu tay của mình, Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ niềm yêu thích với nhân vật của mình.

"Nhân vật mang một thông điệp rõ ràng và giúp tôi mang đến sự đa dạng trong diễn xuất của mình" – Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ.

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu tiên lấn sân điện ảnh. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, việc chọn Hoa hậu Thùy Tiên - một tân binh hoàn toàn mới vào một dự án điện ảnh linh dị, huyền bí đậm văn hoá dân gian khiến nhiều người không khỏi hoài nghi.

Chia sẻ về lý do chọn Hoa hậu Thùy Tiên, Giám đốc sáng tạo và nội dung Võ Thanh Hòa cho biết việc chọn Hoa hậu Thùy Tiên hay Thiên An không phải là bài toán mạo hiểm của ê-kíp, cũng không phải là chiêu bài thương mại.

"Chúng tôi tin rằng Phượng là dành cho Hoa hậu Thùy Tiên và Mỹ Kim phải do Thiên An thể hiện. Điểm chung của hai người chính là sự tự nhiên, chân thật trong nét diễn lẫn biểu cảm. Sau hai vòng casting kỹ lưỡng, Tiên và An đã thuyết phục được ê-kíp chúng tôi về thực lực của hai bạn" – Võ Thanh Hoà nói.

Ngoài những gương mặt mới Hoa hậu Thùy Tiên, Thiên An thì Linh Miêu cũng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Hồng Đào sau bộ phim đình đám Mai của Trấn Thành.

Linh Miêu lấy cảm hứng từ thời kỳ chuyển giao thoát khỏi chế độ thuộc địa, đi vào những câu chuyện linh dị dân gian để kể về câu chuyện liên quan đến cuộc sống, lòng người và cài cắm các thông điệp về nhân quả cùng giá trị cốt lõi trong mối quan hệ gia đình.

Hình ảnh các diễn viên mặc trang phục Huế

Bên cạnh đó, phim cũng mang đậm văn hoá truyền thống của Huế, yếu tố thú vị để bắt nguồn cho tất cả những bí ẩn, những hiện tượng tâm linh trong toàn bộ mạch truyện.

Trong Linh Miêu, xưởng khảm sành sứ là nghề chính của cả gia đình Dương Phúc và cũng là nơi nảy sinh cho những hiện tượng kỳ bí, kinh dị. Nghệ thuật khảm sành cũng chính chất liệu văn hóa chủ đạo được ê-kíp tập trung khai thác. Xuất xứ trong dân gian và đến thế kỷ XVII, nghề khảm sành sứ trở thành nghệ thuật trang trí trong cung đình Huế.

Bên cạnh đó, những hình ảnh đầu tiên đến từ dàn diễn viên diện áo dài Huế của những năm 1960 mang đến nhiều điều thú vị.

Trong bộ ảnh được nhà sản xuất Linh Miêu tung ra có thể thấy ngoài nhân vật của Hồng Đào, các nhân vật khác đều diện các kiểu áo dài đơn giản vừa có nét giao thoa giữa nét truyền thống của cổ phục và các kiểu trang phục tân thời.

Diễn viên Hồng Đào và Hoa hậu Thùy Tiên trong phim.

Đặc biệt, bộ áo dài của nghệ sĩ Hồng Đào cho thấy độ cầu kỳ, tinh xảo của kiểu dáng áo dài ngũ thân tay chẽn, với các hoạ tiết mang đậm chất đặc trưng của giới cung đình quý tộc Huế. Điều này phần nào phản ánh vị trí, giai cấp và tư tưởng của các nhân vật.

Phim Linh Miêu dự kiến ra rạp vào 22-11