Nữ diễn viên U80 cạo trọc đầu 4 lần để vào vai diễn trong phim 'Gia tài của ngoại'

Đạo diễn Pat Boonnitipat, biên kịch Thodsapon Thiptinnakorn và Taew Usha Seamkhum, nữ diễn viên chính vai bà ngoại trong phim Gia tài của ngoại đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với báo chí và truyền thông chiều 18-6 tại TP.HCM sau thời gian bộ phim khuấy động phòng vé Việt trong những ngày đầu tháng 6.

Gia tài của ngoại của Thái Lan chính thức ra mắt khán giả Việt hồi đầu tháng 6 vừa qua. Đây là phim điện ảnh đầu tay của nam đạo diễn Pat Boonnitipat.

Theo đạo diễn Pat Boonnitipat, cơ duyên để anh bắt tay thực hiện Gia tài của ngoại vì từng ấp ủ thể loại này và vô tình được nhà sản xuất giới thiệu kịch bản của biên kịch Thodsapon Thiptinnakorn.

Trong Gia tài của ngoại, nhiều vấn đề được phản ánh như sự cô đơn của người già mâu thuẫn thế hệ cũng như sự hiếu thảo của con cháu với ông bà. Tất cả những điều đó được thể hiện qua góc nhìn của người cháu.

Nói về lý do chọn góc nhìn này thay vì từ người bà hay những thành viên khác, biên kịch Thodsapon Thiptinnakorn cho biết câu chuyện trong Gia tài của ngoại xuất phát từ một câu chuyện của chính mình.

"Bản thân tôi từng chăm bà của mình bị bệnh trong thời gian một năm và sau đó bà mất. Chính quá trình chăm sóc người bà cho thấy mối quan hệ của tôi với bà như thế nào hay mối quan hệ của bà với các thành viên trong gia đình ra sao.

Đó là những cảm xúc rất chân thật xuất phát từ trong trái tim của tôi cho nên đó là nguồn cảm hứng giúp tôi viết nên bộ phim" – Thodsapon Thiptinnakorn nói.

Trong phim Gia tài của ngoại, nhân vật bà ngoại do nữ diễn viên Taew Usha Seamkhum đảm nhận được khán giả quan tâm. Đây là vai điện ảnh đầu tiên ở tuổi 78 của nữ diễn viên.

"Gia tài của ngoại là phim điện ảnh đầu tay của tôi. Điều khó nhất là tôi làm sao phải nhớ được kịch bản của bản thân lẫn bạn diễn.

Tôi đã phải viết những kịch bản ra giấy để học nếu không làm như vậy sẽ quên gây ảnh hưởng đến tiến độ của phim" - nữ diễn viên Taew Usha Seamkhum chia sẻ.

Đáng chú trong phim, nhân vật người bà của Taew Usha Seamkhum phải cạo trọc đầu đến bốn lần để có thể vào vai một bệnh nhân ung thư. Lúc quyết định cạo tóc nữ diễn viên cho biết mình cũng phân vân nhưng vẫn quyết định cạo tóc hết để giúp bộ phim sống động như thật.

Nữ diễn viên cũng vui vẻ cho biết cạo tóc không phải là vấn đề quan trọng vì nó vẫn sẽ mọc trở lại và khi cạo xong tóc còn mọc lại đẹp hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh đó, tuổi cao cũng là trở ngại của Taew Usha Seamkhum. Nhiều cảnh quay phải thực hiện nhiều lần khiến bản thân bà bị đuối sức.

Thậm chí, bà còn tiết lộ, ở những cảnh quay cuối bản thân vào vai người đang bạo bệnh rất giống vì chính bà cũng cảm thấy kiệt sức do công việc dày đặc.

Tuy nhiên, sau tất cả, Taew Usha Seamkhum đã gặt được quả ngọt qua vai diễn khi được nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến.

Gia tài của ngoại (tên tiếng Anh: How To Make Millions Before Grandma Dies) xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ M (Billkin Putthipong thủ vai) vốn học hành không đến nơi đến chốn, vùi đầu vào livestream chơi game với ước mơ trở thành streamer nổi tiếng nhưng thực tế lại không được ai chú ý.

Một ngày, cậu nhận được tin bà ngoại (Usha Seamkhum đóng) mắc ung thư giai đoạn cuối. Nhớ đến việc em họ của mình từng được thừa kế biệt thự nhờ chăm sóc ông, M quyết định chăm sóc bà ngoại với mong muốn cũng được bà để lại tài sản cho mình trước khi qua đời.

M và bà ngoại

Chuỗi ngày gần gũi bà ngoại, M và bà có những khác biệt về lối sống, sinh hoạt cũng như cách giao tiếp từ đó nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Thế nhưng càng ở bên bà, M càng nhận ra có những thứ quan trọng, quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất...

Ngày 7-6, sau khi ra rạp tại Việt Nam phim đã nhanh chóng vươn lên top 1 doanh phòng vé mặc dù đố đầu với những bom tấn khác.