Hòa Phát xuất khẩu thành công tủ lạnh thế hệ mới vào thị trường Hoa Kỳ 18/10/2024 15:05

Dòng tủ lạnh Double Inverter hai cánh ngăn đá trên nằm trong chuỗi sản phẩm thế hệ mới của Hòa Phát đã vượt qua loạt kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được chính thức phân phối tại Mỹ. Các bài kiểm tra bao gồm đánh giá chi tiết về linh kiện, vật liệu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và quá nhiệt. Những tiêu chuẩn này được các tổ chức như CSA (Canadian Standards Association) và UL (Underwriters Laboratories) chứng nhận, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Lô hàng tủ lạnh đầu tiên của Hòa Phát gia nhập thị trường Hoa Kỳ.

Theo đánh giá từ các đối tác phân phối tại Mỹ, tủ lạnh Hòa Phát duy trì khả năng chịu tải điện ổn định ngay cả trong điều kiện quá tải.

Với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sản phẩm đạt chứng chỉ xuất khẩu sang Mỹ và Canada, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như CAN/CSA C22.2 No.60335-2-24 và UL 60335-2-24. Nhờ những chứng chỉ này, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không phải lo ngại về nguy cơ điện giật hay cháy nổ.

Các bộ phận của tủ cũng được thiết kế với lớp cách điện tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Nhằm tăng cường hiệu suất và an toàn trong quá trình vận hành, tủ lạnh còn tích hợp cơ chế tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép và sử dụng vật liệu nhựa chống cháy đạt tiêu chuẩn UL94.

Đặc biệt, công nghệ Double Inverter được trang bị cả trên quạt gió và động cơ giúp tiết kiệm điện năng tối ưu, đồng thời duy trì hiệu suất làm lạnh vượt trội. Hệ thống làm lạnh đa chiều đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản trong điều kiện lý tưởng và giữ độ tươi ngon trong thời gian dài.

Sản phẩm được kiểm tra và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt trước khi “xuất ngoại” Chứng nhận đạt chuẩn an toàn Hoa Kỳ của tủ lạnh thế hệ mới từ Hòa Phát.

Hòa Phát hiểu rằng thị trường Mỹ đòi hỏi cao về an toàn và tiện ích, nên đã cải tiến thiết kế cửa tủ thành mặt kính cường lực, vừa sang trọng vừa dễ vệ sinh hơn so với chất liệu cánh thép truyền thống. Nhờ khay kính cường lực ngăn cách các ngăn tủ, sản phẩm được nâng cấp với khả năng chịu tải lên đến 150kg, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn và mang lại sự an tâm cho người dùng mà không lo nứt vỡ.

Sau 23 năm phát triển, Điện lạnh Hòa Phát xây dựng nền tảng sản xuất vững chắc, không ngừng đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Việc xuất khẩu thành công tủ lạnh thế hệ mới sang Mỹ đã khẳng định chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm "Made in Việt Nam" trên thị trường quốc tế.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm của Điện lạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Đến nay, Điện lạnh Hòa Phát đã xuất khẩu sản phẩm tủ đông và tủ lạnh tới các thị trường như Mỹ, Lào, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản. Hòa Phát sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế khác trong tương lai, mở rộng dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.