Hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

(PLO)- Đến nay dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng toàn tuyến; tỉnh An Giang phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30-6-2023

Ngày 12-12, tại kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã báo cáo về tình hình thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Tiến độ thực hiện các công việc đã và đang triển khai đảm bảo thời gian khởi công trước 30-6-2023.

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, giai đoạn 1 có tổng chiều dài 57,2 Km, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang dài 56,62 Km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 13.799 tỉ đồng thời gian thực hiện giai đoạn năm 2022-2027.

Theo ông Trần Anh Thư, đến nay An Giang đã hoàn thành công tác khảo sát xây dựng. Các tỉnh, thành phố đã họp thống nhất vị trí khớp nối giữa các dự án thành phần do UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh đã trình Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ GTVT tải thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo đề xuất bước báo cáo nghiên cứu khả thi “vi chỉnh” một số điểm ảnh hưởng lớn đến GPMB đã được Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ Giao thông vận tải có ý kiến thống nhất.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 từ tuyến tránh QL91 (xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) đến huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, dài 57,014 Km thuộc địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Tổng mức đầu tư và cơ cấu các khoản mục phí tạm dự kiến theo các giá trị của hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt.

Đồng thời, UBND tỉnh đã có Công văn gửi Bộ GTVT ý kiến về vị trí, quy mô bố trí trạm dừng nghỉ. Theo đó, đề xuất Trạm dừng nghỉ đặt tại lý trình Km22+300, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với quy mô khoảng 5ha (Trạm thông thường loại 1)

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP Châu Đốc, huyện Châu Phú, Châu Thành và Thoại Sơn đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã đo đạc hoàn thành 08 xã, và đã công bố chủ trương thu hồi đất đến các hộ dân. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã kiểm kê 548/550 hộ.

Về nguồn vốn và bố trí kế hoạch giai đoạn 2022-2025, tỉnh đã bố trí 1.173/ 9.485 tỉ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Phó chủ tịch tỉnh An Giang cho biết thời gian tới, tỉnh phấn đầu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31-12-2023.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ GTVT, Sở chuyên ngành ngành tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; thời gian thực hiện phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 20-1-2023.

