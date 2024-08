Hội An sẽ khen đơn vị thi công trùng tu di tích Chùa Cầu 02/08/2024 11:55

Sáng 2-8, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết TP sẽ khen thưởng cho đơn vị thi công và đơn vị quản lý dự án tại lễ khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào chiều mai (3-8).

Quá trình hạ giải, trùng tu di tích Chùa Cầu. Ảnh: TN

Theo ông Sơn, TP Hội An cũng sẽ có thư gửi Quỹ Sumitomo Nhật Bản và Tổng cục Văn hóa Nhật Bản vì đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình tham gia giám sát, hỗ trợ trùng tu di tích Chùa Cầu.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu do Công ty TNHH Xây dựng TNHH Kim An thực hiện, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An là đơn vị giám sát, quản lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỉ đồng, nhưng gói thầu thi công giá trúng thầu chỉ gần 13 tỉ đồng. Phần còn lại là chi phí quản lý dự án, các hoạt động hội thảo, hội nghị, phần nhà bao che chiếm hơn 4 tỉ đồng.

Như PLO thông tin, sau trùng tu, đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ phần khung che chắn lộ ra hình ảnh Chùa Cầu mới lạ. Diện mạo mới của Chùa Cầu sau trùng tu nhận nhiều ý kiến khen – chê từ dư luận.

TP Hội An sẽ khen đơn vị trùng tu di tích Chùa Cầu trong lễ khánh thành vào chiều 3-8. Ảnh: TN

Nhiều người cho rằng việc trùng tu đã làm mất đi vẻ cổ kính, “trẻ hoá” Chùa Cầu – di tích có tuổi đời gần 500 năm tuổi, đã trở thành biểu tượng của Hội An.

Ngược lại, có ý kiến chuyên gia cho rằng việc trùng tu Chùa Cầu đã đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và tính chân xác của di tích.

Ngoài ra, mới đây lại xuất hiện hình ảnh xuyên tạc các chi tiết của Chùa Cầu sau trùng tu không giống với trước đây và nghi ngờ mất cắp “đĩa cổ” ở phần mái.

Ngay lập tức, chính quyền TP Hội An đã phản bác thông tin này và cho rằng hình ảnh lan truyền trên mạng có thể đã qua chỉnh sửa. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh những người đăng thông tin sai lệch, xuyên tạc về trùng tu Chùa Cầu.