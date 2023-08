Hôm nay tuyên án vụ buôn lậu 51 kg vàng

(PLO)- Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị VKS đề nghị mức án từ 23 đến 27 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ buôn lậu 51 kg vàng.

Hôm nay (13-8), TAND tỉnh An Giang sẽ tuyên án vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, HĐXX sẽ tuyên án vào 13 giờ 30 cùng ngày.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hạnh và các bị cáo khác như cáo trạng đã công bố. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra được và lời khai của các bị cáo, những người liên tại phiên toà đã chứng minh bị cáo Hạnh thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng. Vụ án đã bị Công an tỉnh An Giang triệt phá, bắt quả tang vào trưa 30-10-2020.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, PhaNa thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng; một nhóm bị cáo khác được phân công cảnh giới đường đi.

Từ đó, đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 23 đến 27 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; đồng thời đề nghị phạt bổ sung Hạnh từ 110 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Đối với các bị nhóm tiệm vàng VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 8 đến 12 năm tù; phạt bổ sung từ 60 đến 90 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5 đến 15 năm tù.

