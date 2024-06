Hơn 1.300 học sinh tại TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10 05/06/2024 08:00

Theo đó, Hội đồng đã xét tuyển thẳng 145 học sinh đạt giải cấp quốc gia - quốc tế thể dục thể thao, 100 học sinh đạt giải cấp quốc gia - quốc tế thế dục thể thao thuộc danh mục của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, 06 học sinh đạt giải cấp quốc gia văn hoá, 100 học sinh khuyết tật thể chất và 977 học sinh khuyết tật trí tuệ.

Cô trò Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12 trong một tiết ôn tập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đối tượng tuyển thẳng được Sở GD&ĐT quy định các trường hợp sau:

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại TP.HCM và là học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh đạt các điều kiện: Đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT cử tham gia dự thi hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tham gia dự thi.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 là các trường hợp học sinh đạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ VH-TT&DL tổ chức hoặc do Bộ VH-TT&DL cử dự thi sẽ do Hội đồng xét tuyển thẳng xem xét.

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với ba nguyện vọng vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn TP (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, trường thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế").

Riêng đối với học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia (dành cho học sinh THCS và THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức) hoặc các học sinh đoạt giải quốc tế (các bộ môn tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia) thì được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT công lập tại TP.HCM (trừ trường THPT chuyên).

Với thí sinh đoạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế (do Bộ VH-TT&DL tổ chức hoặc do Bộ VH-TT&DL cử dự thi) sẽ do Hội đồng xét tuyển thẳng xem xét, duyệt từng giải và phân bổ vào các trường phù hợp với năng lực và khoảng cách địa lý đi lại của học sinh.

Hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 gồm: Đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế hợp lệ (do Bộ GD&ĐT cấp hoặc được UBND TP.HCM tặng bằng khen).

Sáng nay, hơn 98.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lúc 9 giờ 30 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 chính thức diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6.