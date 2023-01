Hơn 4.300 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong ngày Mùng 1 Tết

(PLO)- Trong ngày Mùng 1 Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám, cấp cứu cho 4.353 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2022.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết thông tin trên sáng 23-1. Trong đó, số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.563 trường hợp, chuyển tuyến trên điều trị 511 trường hợp.

Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 44 ca.

Cũng trong ngày đầu tiên đón năm mới, các bệnh viện trên cả nước tiếp nhận 186 ca khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 57 ca so với thời điểm này năm 2022. Có 19 trường hợp khám, cấp cứu do vũ khí tự chế, vật liệu nổ khác.

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 551 trường hợp, trong đó 205 ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi; không có ca tử vong.

Tổng cộng trong 2 ngày 30 và Mùng 1 Tết đã có 1.056 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó 395 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi, 3 trường hợp tử vong.

Số khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động là 4.943 trường hợp, trong đó 10 trường hợp tử vong.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông tin, từ đêm Giao thừa đến chiều Mùng 1 Tết, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện 2.442 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 705 ca phẫu thuật chấn thương sọ não. Cạnh đó, đón gần 2.500 em bé chào đời và cho 31.844 bệnh nhân xuất viện về nhà ăn Tết.



Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đánh giá, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết. Các đơn vị đã tổ chức trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho trên 47.000 bệnh nhân. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú là 19.042 trường hợp, giảm 29,1% so với cùng ngày Tết Nhâm dần 2022.

Những đứa trẻ chào đời vào thời khắc xúc động và đặc biệt (PLO)- Vẫn còn đôi chút mệt mỏi sau sinh nhưng trong đôi mắt của sản phụ Yến Linh vẫn đong đầy hạnh phúc khi con trai cất tiếng khóc chào đời vào đêm giao thừa.

TÂM AN