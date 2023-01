Những đứa trẻ chào đời vào thời khắc xúc động và đặc biệt

(PLO)- Vẫn còn đôi chút mệt mỏi sau sinh nhưng trong đôi mắt của sản phụ Yến Linh vẫn đong đầy hạnh phúc khi con trai cất tiếng khóc chào đời vào đêm giao thừa.

Gần giao thừa, anh Nguyễn Huy Thẩm (24 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng người thân vẫn đang chờ bên ngoài phòng sinh của Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương. Anh nóng ruột nên cứ đi qua đi lại, ngó nghiêng tin tức từ vợ. Hồi trưa, hai vợ chồng đang đi sắm Tết, vợ có dấu hiệu sinh nên gia đình bắt xe qua bệnh viện. Chỉ lát nữa thôi, đứa con đầu lòng của hai vợ chồng sẽ cất tiếng khóc chào đời.

“Em đợi từ 7 giờ, sốt ruột lắm! Vì là con đầu lòng, gia đình có chút lo lắng nên quyết định nhập viện tuyến trên cho yên tâm. Lần đầu làm bố nên hơi run”- anh Thẩm cười.

Mong con một đời bình an

0 giờ, khi những tràng pháo hoa rực sáng trên bầu trời báo hiệu năm mới vừa sang, anh Thẩm bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ. Khoảnh khắc mà anh và cả gia đình mong chờ cuối cùng cũng đã đến. “Vợ con sinh rồi, sinh rồi!”- ông bố trẻ ríu rít khoe tấm ảnh đầu tiên của con trai với người thân.

“Em không biết diễn tả thế nào, sướng lắm!”, anh Thẩm nói. “Bao lo lắng như vỡ òa, chỉ muốn nhanh vào gặp hai mẹ con. Vợ chồng em đặt tên con là Nguyễn Huy Quốc Anh. Vợ em vất vả nhiều rồi! Chồng cảm ơn vợ đã mạnh mẽ để sinh cho chồng bé con đáng yêu vào thời khắc đặc biệt này!”.

Bé Quốc Anh chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,7kg. Anh Thẩm dự định đợi một, hai hôm sức khỏe của mẹ và bé ổn định, anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà để đón Tết.

Ngoài bé Quốc Anh, BV Phụ sản Trung ương còn đón ba bé khác chào đời vào thời khắc đất trời chuyển giao năm cũ sang năm mới, gồm hai bé trai và một bé gái.

Dù còn đôi chút mệt mỏi nhưng nước mắt hạnh phúc vẫn trực trào trong đôi mắt của chị Vũ Tiểu Yến Linh (quê Hòa Bình) sau khi “vượt cạn” thành công. “Đây là lần đầu tiên em làm mẹ, mới đầu hơi đau nhưng khi con sắp chào đời thì cơn đau không còn nhiêu nữa. Cảm giác lúc này rất hạnh phúc! Em không ngờ con yêu lại chào đời trong khoảnh khắc đáng nhớ và thiêng liêng thế này”- chị xúc động.

Chị Linh đang rất mong ngóng được gặp chồng và bố mẹ nội, ngoại. Chị đặt tên con là Phạm Minh Quân với mong muốn sau này con sẽ thật thông minh, mạnh mẽ và trở thành người tử tế.

Trong đêm giao thừa, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng có mặt tại bệnh viện chúc Tết, đón giao thừa cùng các y, bác sĩ và bệnh nhân BV Phụ sản Trung ương. Bồng trên tay bé con vừa chào đời trong thời điểm hết sức đặc biệt, ông gửi lời chúc mừng mẹ tròn con vuông đến các sản phụ, mong các bé luôn có cuộc sống bình an, may mắn. Nhân dịp năm mới, ông gửi lời chúc tới tất cả mọi người năm mới sức khỏe, bình an.

Thời khắc đặc biệt của những đứa trẻ đặc biệt

Có một điều đặc biệt là cả bốn đứa trẻ chào đời trong khoảnh khắc giao thừa đều trên đôi tay của PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ về giây phút ấy, ông bảo thật khó để nói hết được cảm xúc khi tận tay đón những em bé đầu tiên đến với thế giới này tại bệnh viện. Mừng hơn cả là cả bốn sản phụ đều sinh thường, mẹ và bé đều khỏe mạnh.

“Cảm xúc thật sự khó tả khi đón những công dân đầu tiên chào đời và nghe tiếng pháo hoa nổ ngay Bờ Hồ. Tất nhiên, chúng tôi vẫn đảm bảo công tác chuyên môn đầu tiên, làm sao đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, để bé ra đời trong điều kiện tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất và thời khắc thiêng liêng nhất”- ông cho hay

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết năm nào cũng thế, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông đều đón các em bé chào đời, mỗi lần 3-4 em. Năm nay là ba bé trai và một bé gái.

“Nghề này mang lại cho mình nhiều hạnh phúc, nhất vào những thời khắc như vậy, rất sướng khi đón các em chào đời khỏe mạnh, các mẹ an toàn trong thời khắc cực kỳ đặc biệt, khi chúng ta nghe pháo hoa nổ đì đùng bên ngoài, còn bên trong phòng sinh là những tiếng khóc của trẻ thơ. Tiếng khóc khiến tất cả chúng ta vỡ òa trong hạnh phúc”- ông Cường vui vẻ nói.

Ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em bé, mong các con luôn an bình và có một cuộc sống hạnh phúc.

TÂM AN