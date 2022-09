Hơn 800 trẻ từ các mái ấm vui đêm hội "Nụ cười đêm trăng"

Tối 11-9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP cùng với Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” lần thứ 18 cho các cháu thiếu nhi kém may mắn.

Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chương trình có sự tham gia của đông đảo mạnh thường quân, các câu lạc bộ đội nhóm, các bạn sinh viên và các Câu lạc bộ Xe cùng với hơn 800 cháu thiếu nhi.

Ông Trần Khắc Dũng, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: "Nụ cười đêm trăng” là chương trình được tổ chức hằng năm và mang tính cộng đồng cao, liên kết nhiều câu lạc bộ, mạnh thường quân, các bạn sinh viên với các em nhỏ ở các mái ấm tình thương. Tổ chức chương trình này với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một đêm trung thu đậm chất truyền thống có liên hoan, phá cổ, văn nghệ, rước đèn…

Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch chỉ tổ chức online nên năm nay các em nhỏ rất hào hứng. Đem lại nụ cười cho các em chính là điều mọi người hướng đến, cùng thắp lên tia hi vọng về một tương lai tươi sáng. Qua chương trình còn giúp cho các bạn sinh viên, tình nguyện viên nhận thấy mình có trách nhiệm hơn đối với xã hội và các em nhỏ thiếu may mắn".

Đến tham gia chương trình, các cháu thiếu nhi là trẻ mồ côi, khó khăn, khuyết tật…được thưởng nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, hát múa… Ban tổ chức còn dành ra một khu vực để trưng bày các tác phẩm tranh vẽ của các cháu, khu vực cắt tóc miễn phí, tổ chức không gian vui chơi giải trí ngoài trời.

Chị Nguyễn Thị Phương Thanh đến từ lớp tình thương quận 8 chia sẻ: "Các cháu ở bên lớp tình thương có hoàn cảnh rất khó khăn, ít có cơ hội để được trải nghiệm vui chơi lành mạnh, hiện đại như thế này. Đây là chương trình rất ý nghĩa đối với các cháu trong ngày đặc biệt, tạo cơ hội giúp các cháu có thêm nhiều hiểu biết về thế giới xung quanh, làm quen với các bạn và sống đúng với tuổi thơ của mình" .

Đến chung vui cùng với các cháu thiếu nhi, ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh văn phòng Trung tâm UNESCO rất vui mừng và phấn khởi khi gặp lại các cháu.

"Năm nay rất mừng khi các mái ấm tập trung đầy đủ. Hy vọng thông qua chương trình này có thể mang lại niềm vui cho các cháu thiếu nhi kém may mắn và cũng mong rằng TP chúng ta sẽ tạo nhiều điều kiện tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này để các cháu có hoàn cảnh khó khăn, dị tật có cơ hội tham gia, giao lưu nhiều hơn"- ông Hiệp bày tỏ.

Một số hình ảnh tại chương trình: