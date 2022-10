Hơn 8.200 học sinh 1 huyện ở Kon Tum nghỉ học tránh lũ

(PLO)- Sợ mưa to liên tục gây lũ quét, sạt lở đất, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã cho hơn 8.200 học sinh nghỉ học.

Sáng 11-10, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), cho biết huyện đã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT, yêu cầu đơn vị khẩn trương chỉ đạo các trường học trên địa bàn thông báo cho học sinh được nghỉ học từ ngày 11-10 để phòng chống, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.

Theo ông Mạnh, trên địa bàn vừa xảy ra mưa liên tục và nặng hạt, có nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để đảm bảo an toàn, huyện đã cho học sinh nghỉ học và chỉ đi học trở lại khi đảm bảo an toàn. Hiện tại chưa có thống kê về thiệt hại do mưa.

Được biết, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, số lượng học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là hơn 8.200 em.

Cũng trong sáng nay, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông xác nhận, trên địa bàn có xảy ra mưa vừa, mưa to nhưng chưa có thiệt hại về người và tài sản. Huyện đã yêu cầu 9 xã, thị trấn báo cáo tình hình trên địa bàn.

Theo ông Hà, chiều 10-10, có một trường hợp lái xe ô tô qua ngầm tràn (xã Măng Bút) bị nước cuốn, rất may không có thiệt hại về người. Do nước còn đang lớn nên chiếc xe vẫn chưa được trục vớt.

Tại huyện Đắk Hà, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện cũng xác nhận trên địa bàn có mưa to nhưng chưa có thiệt hại. Sáng 11-10, ông Hà đi thực tế địa phương kiểm tra và đôn đốc các xã, thị trấn chủ động ứng phó mưa, lũ quét.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum dự báo, ngày 11-10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 70 mm, riêng các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đắk Glei có mưa từ 80 – 100 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao trên các sông, suối nhỏ ở huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei, Kon Plông; nguy cơ sạt lở đất rất cao trên trên sườn dốc ở các huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei, Kon Plông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy.

LÊ KIẾN