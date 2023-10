Hướng dẫn mới về tập sự hành nghề công chứng

(PLO)- Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác cấp biển số tại An Giang, Bộ Công an đã 2 lần có công điện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng các bị cáo vẫn ngoan cố tiếp tục can thiệp nên mới phải hầu toà hôm nay.