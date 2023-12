HVShop - Shop vợt cầu lông chính hãng uy tín, đáng tin cậy

Giới thiệu về HVShop

HVShop là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm, phụ kiện cho bộ môn cầu lông uy tín hàng đầu ở nước ta. Công ty ra đời với mục tiêu trở thành nơi để chia sẻ những kiến thức hay, chuyên nghiệp cũng như hỗ trợ mọi người chơi cầu lông hiệu quả. HVShop được rất nhiều khách hàng biết đến và ưa chuộng.

Phát triển với phương châm: “Không bán hàng kém chất lượng”, mỗi sản phẩm tại HVShop đều có chất lượng tốt, chính hãng nên rất được lòng khách hàng. Hiện tại, ngoài kinh doanh tại cửa hàng nằm tại 36 Đền Lừ 3, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, đơn vị còn phát triển kênh phân phối trực tuyến toàn quốc. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần ghé đến website hvshop.vn để xem và lựa chọn. Với những khách hàng ở xa thì điều này vô cùng tiện lợi.

Những sản phẩm hiện có tại HVShop

Chuyên về bộ môn cầu lông, HVShop hiện đang cung cấp đầy đủ các sản phẩm phục vụ cho người chơi gồm:

● Giày cầu lông

● Áo cầu lông

● Quần cầu lông

● Balo cầu lông

● Vợt cầu lông

● Phụ kiện cầu lông

● …

Bên cạnh đó, đơn vị còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng như vệ sinh, tân trang, bảo dưỡng vợt cầu lông, giày cầu lông... lên thiết kế và chuẩn bị đồ dùng chơi cầu lông cần thiết cho khách hàng.

Có nên mua vợt cầu lông chính hãng tại HVShop

Trên thị trường hiện nay có không ít đơn vị kinh doanh vợt cầu lông chính hãng nhưng vì sao hầu hết mọi người đều ưa chuộng và ưu tiên chọn mua tại HVShop. Đó là bởi vì:

Có đa dạng mẫu mã vợt cho khách hàng lựa chọn

Để đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, HVShop hiện đang cung cấp hơn 100 mẫu vợt cầu lông khác nhau cho mọi người thỏa sức lựa chọn. Đến từ các thương hiệu lớn như: Yonex, Lining, Victor, Mizuno, Apacs, Kumpoo, Fleet, IXE, VS... Mỗi hãng vợt sẽ có một ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó mà đội ngũ nhân viên am hiểu chuyên môn sẽ tư vấn tận tình cho khách hàng khi lựa chọn.

Chất lượng tốt, giá phải chăng

Là đơn vị nhập khẩu phân phối trực tiếp, không qua đối tác trung gian nên chất lượng và giá thành của sản phẩm tại HVShop vô cùng phải chăng. Khách hàng có thể thoải mái so sánh giá để đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp cho mình, tuy nhiên hãy cẩn trọng với những sản phẩm quá rẻ nhé.

Chế độ bảo hành, bảo dưỡng cho khách hàng

Mỗi khách hàng mua vợt cầu lông tại HVShop sẽ được cung cấp một chính sách bảo hành cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ các dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh, thay dây và căng dây đến từ đơn vị bất cứ lúc nào. Chỉ cần đem vợt đến cửa hàng, nhân viên sẽ tận tình hỗ trợ ngay lập tức.

Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

Khách hàng ở xa sau khi đặt hàng tại HVShop, đơn hàng sẽ được đóng gói kỹ lưỡng và giao tận nơi trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng sẽ đi kèm đầy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm, đảm bảo uy tín và an tâm cho quý khách khi mua sắm tại đây.

Sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào

Điều đặc biệt chỉ có tại HVShop chính là đơn vị cam kết hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thắc mắc, khách hàng sẽ được nhân viên có chuyên môn giải đáp ngay lập tức. Nếu bạn đang cần tìm một chiếc vợt cầu lông tốt để đi thi đấu giải, hãy liên hệ đến HVShop để được hỗ trợ chọn lựa và báo giá ngay nhé!

