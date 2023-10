IMF dự đoán tăng trưởng toàn cầu giảm

Ngày 10-10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nền kinh tế thế giới đang mất đà khi đối mặt với lãi suất cao, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và những rạn nứt địa chính trị ngày càng gia tăng. Dự báo này được đưa ra trong Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của IMF, theo hãng tin AP.

IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ mức 3% trong năm nay xuống còn 2,9% vào năm 2024. Con số trên giảm so với mức 3% mà tổ chức này đã dự đoán hồi tháng 7. Sự giảm tốc này xảy ra vào thời điểm thế giới vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc suy thoái kinh tế tàn khốc do đại dịch COVID-19 gây ra. Ngoài đại dịch, xung đột tại Ukraine đã khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 3,7 ngàn tỉ USD trong ba năm qua, so với xu hướng trước đại dịch. “Chúng tôi thấy nền kinh tế toàn cầu đang đi khập khiễng” - ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF, nói. Ngoài ra, IMF dự báo lạm phát giá tiêu dùng toàn cầu giảm từ 8,7% năm 2022 xuống 6,9% trong năm nay và xuống 5,8% vào năm 2024.

Các container tại cảng ở TP Frankfurt (Đức) vào tháng 7-2023. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Mỹ được xem là điểm sáng trong báo cáo của IMF. IMF nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay lên 2,1% và 1,5% vào năm 2024 (tăng mạnh so với mức 1% mà tổ chức này đã đưa ra vào tháng 7).

Trong khi đó, IMF đã hạ mức tăng trưởng của khu vực đồng euro xuống 0,7% trong năm nay và 1,2% vào năm 2024. Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay và 4,2% vào năm 2024 - giảm so với mức IMF dự báo vào tháng 7. IMF cũng lưu ý rằng năm 2022, các quốc gia đã áp đặt gần 3.000 hạn chế mới đối với thương mại toàn cầu, tăng mạnh so với mức dưới 1.000 hạn chế vào năm 2019. Tổ chức này dự báo thương mại quốc tế chỉ tăng 0,9% trong năm nay và 3,5% vào năm 2024, giảm mạnh so với mức trung bình hằng năm 4,9% trong giai đoạn 2000-2019.

HỒNG SƠN