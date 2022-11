IMOU ra mắt sản phẩm công nghệ đột phá cho gia đình - gia dụng tại sự kiện ‘See Beyond 2022’

(PLO)- “See Beyond 2022” là sự kiện với chủ đề công nghệ tới từ tương lai, được tổ chức vào chiều ngày 24-11, tại Chloe Gallery, Phan Văn Chương, 02-06 Cầu Ánh Sao, quận 7, TP.HCM.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp công bố chiến lược và sản phẩm mới của IMOU cũng như trình diễn những công nghệ đỉnh cao và tầm nhìn của IMOU tại Việt Nam. “See Beyond 2022” sẽ có 3 phần chính: ra mắt thương hiệu, diễn đàn công nghệ và ra mắt sản phẩm và là lần đầu tiên CEO của IMOU - ông Xie Yun đến thăm Việt Nam. Bên cạnh đó, “See Beyond 2022” còn có phiên thảo luận về hệ thống an ninh gia đình.

Thông qua sự kiện “See Beyond 2022”, IMOU hy vọng mang đến thị trường Việt Nam các sản phẩm mới về ngôi nhà thông minh. Thông qua nền tảng điện toán đám mây, công nghệ trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm thuộc hệ sinh thái, IMOU cung cấp cho người dùng một hệ thống an ninh cho gia đình thông minh hơn, linh hoạt hơn. Ngoài ra, IMOU còn giới thiệu nhóm sản phẩm thông minh khác như robot hút bụi, máy hút bụi khô ướt…

Được thành lập vào năm 2015, IMOU là nhà cung cấp sản phẩm gia dụng sáng tạo nhắm đến thị trường IoT thông minh cho người tiêu dùng toàn cầu, cam kết tạo ra một lối sống nhàn nhã, thông minh và an toàn hơn cho mọi người dùng thông qua công nghệ tiên tiến và sản phẩm đột phá. Năm 2019, IMOU gia nhập thị trường Việt Nam và sau 3 năm phát triển, IMOU đã thiết lập một hệ thống dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh.

NM