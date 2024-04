Iran doạ đánh Israel: Ông Biden nhắn đến 2 bên; Nga, Pháp, Anh ... có động thái 13/04/2024 05:33

Iran liên tục đe dọa trả đũa Israel sau vụ Đại sứ quán Tehran ở Syria bị tấn công vào đầu tháng này khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ cũng nói rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel là “sắp xảy ra” và “thực tế".

Ông Biden gửi thông điệp tới Iran

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Iran có thể sẽ “sớm” tấn công Israel sau vụ Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích, theo đài CNN.

Cụ thể, khi được hỏi về mức độ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Iran vào Israel, ông Biden nói: “Tôi không muốn nói về thông tin mật nhưng tôi nghĩ [cuộc tấn công] sẽ xảy ra sớm”.

Ông Biden cũng gửi thông điệp ngắn gọn tới Iran: “Đừng". Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ bảo vệ và hỗ trợ Israel trước khả năng Iran tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran vào Israel là mối đe dọa “thực sự”.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng Washington sẽ đảm bảo Israel “có những thứ mà họ cần và có thể tự bảo vệ chính họ".

Tờ Washington Post ngày 12-4 dẫn lời một số quan chức Mỹ rằng Washington đang tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông qua việc điều thêm một số tàu chiến và máy bay quân sự tới khu vực.

“Chúng tôi đang điều động thêm khí tài tới khu vực để tăng cường các nỗ lực răn đe và bảo vệ lực lượng Mỹ ở đây” - một quan chức Mỹ cho hay.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết sẽ không đưa ra hướng dẫn dân sự mới nhưng yêu cầu người dân cảnh giác.

“Trong ngày qua, quân đội đã tiến hành đánh giá tình hình và phê duyệt kế hoạch cho một loạt các kịch bản sau các báo cáo và tuyên bố về một cuộc tấn công [sắp xảy ra] của Iran” - ông Daniel Hagari, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, cho hay.

Loạt nước khuyến cáo công dân

Trong bối cảnh mối đe dọa về một cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày càng tăng, nhiều nước, bao gồm Pháp, Ấn Độ, Nga, Ba Lan và Anh, đã cảnh báo công dân không nên đến khu vực Trung Đông, theo kênh Al Jazeera.

Thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp khuyến cáo công dân không nên đi du lịch đến Iran, Lebanon, Israel và Palestine.

Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp cũng cho biết người thân của các nhà ngoại giao Pháp ở Iran sẽ trở về nước và các quan chức Pháp hiện bị cấm thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào ở các quốc gia được đề cập trên.

Hiện trường Đại sứ quán Iran ở Syria bị tấn công hôm 1-4. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Anh yêu cầu công dân không đi đến Israel và Palestine vì “khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ Iran”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khuyến cáo công dân “hạn chế đi du lịch đến khu vực”, nhấn mạnh những rủi ro an ninh ở Israel, Lebanon và Palestine.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng khuyến cáo công dân không nên đi du lịch tới Israel, Palestine và Lebanon.

“Không thể loại trừ khả năng sẽ có sự leo thang đột ngột của các hoạt động quân sự, điều này sẽ gây khó khăn đáng kể cho việc rời khỏi ba quốc gia này” - Bộ Ngoại giao Ba Lan lưu ý.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi công dân không đến Iran và Israel cho đến khi có thông báo mới do “tình hình hiện tại trong khu vực”. New Delhi khuyến nghị công dân Ấn Độ đang ở hai nước này nên tuân thủ “các biện pháp phòng ngừa tối đa về sự an toàn và hạn chế di chuyển ở mức tối thiểu”.