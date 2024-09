Israel đã hạ lãnh đạo Hezbollah như thế nào? 29/09/2024 06:29

Lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah xác nhận Israel đã đánh bom giết chết lãnh đạo nhóm này là ông Hassan Nasrallah gần thủ đô Beirut (Lebanon) vào hôm 28-9.

Israel không kích bằng 80 tấn bom

Theo một số nguồn tin biết rõ về vụ việc, lực lượng không quân Israel đã không kích boongke nằm sâu 18 m - nơi ông Nasrallah và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah đang tụ họp, bằng khoảng 80 tấn bom.

Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho biết các cuộc đánh bom vào địa điểm này đã diễn ra liên tiếp, vụ này nối tiếp vụ kia, nhằm xuyên thủng boongke ngầm, theo tờ The Wall Street Journal.

Một đoạn video do lực lượng Israel công bố cho thấy những chiếc máy bay chiến đấu được cho là đã được sử dụng trong cuộc tấn công giết chết lãnh đạo Hezbollah mang theo những quả bom nặng khoảng 907 kg, theo các chuyên gia về đạn dược và phân tích của tờ The New York Times.

Video cho thấy 8 máy bay tham gia chiến dịch này được trang bị ít nhất 15 quả bom 907 kg, bao gồm cả BLU-109 do Mỹ sản xuất được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác JDAM, theo ông Trevor Ball, một cựu kỹ thuật viên xử lý bom mìn của quân đội Mỹ. Theo ông Ball, những quả bom này được gọi là bom phá boongke, có thể xuyên qua lòng đất trước khi phát nổ.

Khu vực phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) sau khi Israel không kích giết chết lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 28-9. Ảnh: REUTERS

Video mà Israel công bố không quay cảnh máy bay thả bom. Song theo ông Ball, các vụ nổ xảy ra ở vùng ngoại ô đông dân phía nam của Beirut và thiệt hại chúng gây ra phù hợp với những gì mà bom nặng 907 kg mà chiến đấu cơ của Israel mang theo trong video gây ra.

Hai quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nói với The New York Times rằng hơn 80 quả bom đã được thả trong khoảng thời gian vài phút để giết lãnh đạo Hezbollah nhưng không cho biết cụ thể loại bom được sử dụng.

Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo các nguồn thạo tin, kế hoạch của Israel đã được sắp xếp từ nhiều tháng trước và Israel đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về phương án giết ông Nasrallah trong những ngày gần đây. Việc Israel quyết định ra tay trong thời điểm này diễn ra ngay sau khi tình báo Israel biết về cuộc họp giữa ông Nasrallah và các lãnh đạo Hezbollah khác vài giờ trước khi cuộc họp diễn ra.

Người dân tại thủ đô Tehran (Iran) thương tiếc lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 28-9. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn lực lượng Israel - ông Nadav Shoshani cho biết: "Chúng tôi có thông tin tình báo thời gian thực rằng Nasrallah đang tụ tập với nhiều phần tử khủng bố cấp cao".

Cuộc tấn công này cho thấy một khía cạnh quan trọng của cuộc chiến ở Gaza: Israel sẵn sàng sử dụng bom lớn để đạt được mục tiêu quân sự của họ bao gồm việc nhắm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas và các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah ngay cả ở các khu vực thành thị, nơi có thể gây ra thương vong cho nhiều dân thường.

“Điều đó cho thấy Israel nghiêm túc trong việc ngăn chặn mối đe dọa dai dẳng này từ Hezbollah và họ sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro khi thực hiện điều đó. Sức nặng của cuộc tấn công được thiết kế để đảm bảo cơ hội thành công cao nhất trong việc giết chết lãnh đạo Nasrallah” - ông Joseph Votel, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông nhận định.