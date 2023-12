Trong ngày 5-12, ngày thứ 60 của xung đột Israel - Hamas, giao tranh vẫn tiếp diễn khi tình hình nhân đạo ở Dải Gaza đang cực kỳ báo động.

Truyền thông Palestine sáng 5-12 đưa tin Israel đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào TP Khan Younis (phía Nam Gaza). Điều này phù hợp với các tuyên bố trước đó của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rằng hoạt động của Israel ở phía Nam Gaza sẽ “không kém phần mạnh mẽ” so với hoạt động ở phía Bắc.

Trong ngày, IDF cho biết ba binh sĩ Israel thiệt mạng và bốn binh sĩ bị thương nặng trong các cuộc giao tranh. Hamas ngày 5-12 tiếp tục nã rocket vào các cộng đồng của Israel gần biên giới với Dải Gaza nhưng không có báo cáo về thương vong và thiệt hại, tờ The Times of Israel đưa tin.

Những người Palestine sơ tán khỏi TP Khan Younis (Nam Gaza) do các đợt không kích. Ảnh: AFP xemptyz

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) vẫn tiếp diễn trong 24 giờ qua. IDF cho biết đã tấn công một số địa điểm của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào lãnh thổ Israel.

Giao tranh tiếp diễn trên các mặt trận trong bối cảnh thương vong dân thường ngày càng tăng. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7-10, đã có 15.899 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và khoảng 42.000 người bị thương.

Đài CNN ngày 5-12 dẫn lời người phát ngôn của IDF - Trung tá Jonathan Conricus cho rằng tỉ lệ hai dân thường Palestine thiệt mạng ở Gaza trên mỗi chiến binh Hamas là một con số “cực kỳ tích cực” trước những thách thức của chiến tranh đô thị.

“Nếu bạn so sánh tỉ lệ đó với bất kỳ cuộc xung đột nào khác trên địa hình đô thị giữa quân đội chính quy và một tổ chức sử dụng dân thường làm lá chắn sống, bạn sẽ thấy rằng tỉ lệ của chúng tôi là cực kỳ tích cực và có lẽ là duy nhất trên thế giới” - theo ông Conricus.

Bất chấp lời trấn an từ Israel, các quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc ngày qua đã đưa ra cảnh báo về một tình huống “tận thế” ở Gaza khi “không có nơi nào an toàn” cho dân thường do cuộc xung đột đang lan dần xuống phía nam.

THẢO VY