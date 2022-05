Israel, Ukraine, Đức và nhiều quốc gia phương Tây đồng loạt phản pháo phát ngôn của Ngoại trưởng Nga

Ngày 2-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hứng làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau phát ngôn liên quan trùm phát xít Adolf Hitler và người Do Thái, theo hãng tin Reuters.

Ông Lavrov đã nói gì?

Ngày 1-5, trên kênh truyền hình Ý, ông Lavrov được hỏi tại sao Nga lại nói rằng họ cần "phi phát xít hóa" Ukraine nếu tổng thống của nước này - ông Volodymyr Zelensky là một người Do Thái, theo Reuters.

"Khi họ nói 'làm gì có sự phát xít hóa nếu chúng tôi là người Do Thái', tôi nghĩ rằng Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, vì vậy điều đó chẳng có nghĩa lý gì" - ông Lavrov nói với kênh Rete 4, thông qua một phiên dịch viên người Ý.

Ông nói thêm: “Từ lâu, chúng tôi đã nghe những người Do Thái thông thái nói rằng người bài Do Thái lớn nhất là chính người Do Thái".

Israel triệu tập, yêu cầu Đại sứ Nga xin lỗi

Ngày 2-5, Israel đã chỉ trích bình luận của ông Lavrov, nói rằng việc Hitler mang trong mình dòng máu Do Thái là sự giả dối "không thể tha thứ", và coi nhẹ sự khủng khiếp của nạn diệt chủng dân tộc Do Thái trong Thế chiến thứ hai (Holocaust), theo Reuters.

Trước một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ với Moscow đang xấu đi nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập đại sứ Nga và yêu cầu xin lỗi.

"Mục đích của những lời nói dối như vậy là nhằm buộc tội chính người Do Thái về những tội ác khủng khiếp nhất từng chống lại họ trong lịch sử" - Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói.

Ông nói thêm: “Việc lợi dụng nạn diệt chủng Holocaust đối với người Do Thái cho mục đích chính trị phải dừng lại ngay lập tức".

Phương Tây phản ứng mạnh mẽ

Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia phương Tây đã bác bỏ bình luận của ngoại trưởng Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga đã quên những bài học trong Thế chiến thứ hai, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Zelensky lưu ý rằng Moscow đã im lặng kể từ những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov. Ông nói: “Điều này có nghĩa là giới lãnh đạo Nga đã quên tất cả các bài học của Thế chiến thứ hai. "Hoặc có lẽ họ chưa bao giờ học được những bài học đó" - ông nói.

Thành viên chính phủ Đức Felix Klein nói nhận xét của ông Lavrov đã chế nhạo các nạn nhân của Đức Quốc xã và "đối đầu không chỉ người Do Thái mà toàn bộ công chúng quốc tế bằng chủ nghĩa bài Do Thái công khai".

Thủ tướng Ý Mario Draghi gọi bình luận của nhà ngoại giao hàng đầu của Nga là tục tĩu, trong khi Thủ tướng Justin Trudeau của Canada bày tỏ sự hoài nghi.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer - và đồng thời là một người Do Thái, đã cáo buộc Lavrov quay lại với chủ nghĩa bài Do Thái để bảo vệ hành động của quốc gia mình.

Ông Schumer nói: “Với tư cách quan chức dân cử Do Thái cấp cao nhất ở Mỹ, tôi cảm thấy bị xúc phạm qua những lời nói của ông Lavrov".

Theo ông Dani Dayan - chủ tịch của bảo tàng Yad Vashem - nơi tưởng niệm 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong nạn diệt chủng Holocaust, phát ngôn của Bộ trưởng Nga là "một sự xúc phạm và là đòn giáng nặng nề đối với các nạn nhân của phát xít Đức".

Hiện đại sứ quán Nga tại Israel và Ngoại trưởng Lavrov ở Moscow vẫn chưa ra bình luận về vụ việc.

Danh tính của một trong những người ông của Hitler vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, đã có một số suy đoán, nhưng chưa bao giờ được xác thực bằng bất kỳ bằng chứng nào, rằng ông ta có thể là một người Do Thái.