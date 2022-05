Kẻ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 hưởng lợi 1,1 triệu đồng, gây thiệt hại gấp 10

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi phạm vụ trộm cắp nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2.

Theo Cơ quan điều tra, kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Thái, ông 50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh ăn trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại vì thấy dễ tháo và có thể bán đồng nát lấy tiền tiêu xài.

Thái khai 4 giờ sáng 3-5, ông ta chạy xe máy, mang theo bao tải từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu Thủ Thiêm 2, đoạn thuộc phường Bến Nghé, quận 1, rồi dừng lại. Tại đây, Thái đi bộ tới từng điểm có nắp chắn rác, giật, mở bỏ vào bao...

Mỗi nắp chắn rác kim loại này nặng chừng 4,2kg, Thái gom lại tổng cộng khoảng 70kg, bán cho bà Nguyễn Thị M làm nghề thu mua ve chai, được 700 ngàn đồng.

Đến ngày 5-5, thấy dễ làm ăn, Thái tiếp tục chạy xe lên cầu, trộm thêm các nắp chắn rác rồi bán cho một người đi xe ba gác thu mua ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, được 400 ngàn đồng. Cơ quan điều tra đang xác định lại lịch người đi xe ba gác này.

Tính ra, Thái đã trộm 32 nắp chắn rác kim loại, tổng trọng lượng khoảng 134kg. Giá bán ve chai mà Thái thu lợi bất chính chỉ 1,1 triệu đồng, nhưng giá trị thiệt hại tính theo giá thực của các nắp chắn rác này là cỡ 11 triệu.

Cho đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM chỉ khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thái, người có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và đã nhanh chóng khai nhận hành vi phạm pháp trong vụ việc này. Còn bà M, do không biết đó là tài sản trộm cắp nên không bị xử lý hình sự.

