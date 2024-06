Két sắt Gia Định - Thương hiệu cung cấp két sắt Hòa Phát chính hãng 13/06/2024 12:27

Két sắt Hòa Phát - Thương hiệu đạt chuẩn, chất lượng tốt

Két sắt Hòa Phát được biết đến là thương hiệu két sắt chất lượng, được sản xuất tại Việt Nam với ứng dụng dây chuyền công nghệ cao. Từ tháng 8-2021, do có sự chuyển nhượng cổ phần nên tem nhãn, bao bì của các sản phẩm nội thất Hòa Phát đã được thay thế bằng nhãn hiệu “The One”. Nội thất The One, với lịch sử gần 30 năm hình thành và phát triển, đã khẳng định được vị thế của mình như là nhà sản xuất và cung cấp nội thất hàng đầu Việt Nam.

Các sản phẩm két sắt của thương hiệu này đảm bảo đạt tiêu chuẩn bảo mật, chất lượng, bảo vệ tài sản của bạn một cách an toàn. Két sắt Hòa Phát ngày càng hoàn thiện mang đến khách hàng “Sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất”. Két sắt Hòa Phát tại https://ketsatgiadinh.vn chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng khi có nhu cầu mua két sắt.

Các dòng két sắt Hòa Phát chính hãng tại Két sắt Gia Định

Két sắt Hòa Phát không chỉ đảm bảo về mặt thiết kế thời trang, phù hợp với mọi không gian mà đây còn là sự lựa chọn tối ưu về mặt kinh tế. Người dùng có thể sở hữu ngay một sản phẩm két sắt ưng ý đáp ứng nhu cầu lưu trữ và bảo vệ tài sản của mình với mức giá phải chăng.

Một số dòng két sắt mini Hòa Phát chính hãng, tính năng đặc biệt có thể kể đến như:

Két sắt Hòa Phát KS400K2C1 chính hãng: đây là két sắt khóa cơ đổi mã cao cấp mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi có thể thiết lập và thay đổi mật khẩu theo ý muốn. Sản phẩm còn có tính năng chống cháy ưu việt đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo vệ tối đa tài sản trước những rủi ro.

Két sắt Hòa Phát LG188-K1C1 chính hãng, giá tốt: đây là loại két sắt dành cho khách sạn chuyên lưu trữ an toàn và bảo vệ tối ưu nhờ vào cấu trúc làm tôn dày cao cấp. Khả năng bảo mật vượt trội được củng cố bởi hai chốt khóa tròn kết hợp cùng hệ thống khóa điện tử mỏng cũng được khách hàng đánh giá cao.

Két sắt Hòa Phát LG188-DT: thiết kế từ tấm thép dày đem lại độ bảo mật vượt trội đảm bảo an toàn cho tài sản. Sản phẩm còn nổi bật bởi công nghệ sơn tĩnh điện hai lớp giúp chống oxy hóa mạnh mẽ và giữ được vẻ đẹp bền bỉ qua thời gian.

Két sắt Hòa Phát KS90-Royal chính hãng: thiết kế một lớp tôn dày tập trung vào tính bảo mật cao dù không được trang bị chất chống cháy. Cùng với đó két sắt còn được trang bị bảng điện tử thông minh cho phép người dùng thay đổi mật khẩu theo ý muốn, nâng cao khả năng bảo mật.

Két sắt Gia Định - Chuyên cung cấp két sắt Hòa Phát uy tín, chất lượng

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua két sắt Hòa Phát uy tín, chất lượng thì có thể tham khảo ngay Két sắt Gia Định. Két sắt Gia Định chuyên cung cấp các dòng két sắt đa dạng từ két sắt Việt Nam, két sắt Việt Tiệp, két sắt cao cấp đến két sắt Hòa Phát, két sắt Hàn Quốc… Đơn vị tự hào là nhà cung cấp két sắt chính hãng và chất lượng tại Việt Nam.

Khách hàng tùy vào nhu cầu có thể lựa chọn két sắt điện tử, két sắt vân tay đến két sắt cơ làm khách hàng yên tâm tuyệt đối trong việc bảo vệ tài sản. Mỗi một chiếc két sắt đều được chế tạo từ chất liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống trộm và chống cháy hiệu quả.

Két sắt Gia Định cam kết cung cấp két sắt Hòa Phát với đa dạng các mẫu mã phù hợp với mọi gia đình, văn phòng và ngân hàng. Cùng với đó khách hàng còn được hưởng chính sách bảo hành lâu dài minh chứng cho chất lượng cùng độ tin cậy của sản phẩm. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khách hàng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn: