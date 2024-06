Lợi ích cho doanh nghiệp từ giải pháp SAP ERP 20/06/2024 09:41

SAP ERP là gì? Các tính năng của giải pháp

Hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang dần có những bước chuyển mình quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số 4.0 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Một trong những giải pháp quản trị hữu hiệu được nhiều tổ chức tin dùng chính là hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) được cung cấp bởi SAP - công ty phần mềm đa quốc gia hàng đầu trong mảng phát triển và cung cấp dịch vụ Hệ thống nguồn lực doanh nghiệp.

Giải pháp SAP ERP software hỗ trợ các doanh nghiệp trong cung cấp đa dạng các chức năng quản lý như: SAP HRM (Có chức năng như phần mềm quản lý nhân sự) SAP PP (Quản lý sản xuất), SAP FSCM (Quản lý tài chính chuỗi cung ứng), SAP FICO (Quản lý kế toán và tài chính)

Lợi ích của giải pháp SAP ERP đối với doanh nghiệp

Giải pháp SAP ERP được đánh giá là hữu ích đối với các doanh nghiệp bởi sự hỗ trợ và tối ưu hoá chuyên nghiệp trong công tác quản lý số:

Chuẩn hoá thực hiện công việc: Việc số hoá chuỗi hoạt động quản trị giúp các dữ liệu công việc được hệ thống hoá có khoa học. Hỗ trợ tăng năng suất hoạt động của nhân viên kèm theo việc cung cấp các chỉ số đánh giá, theo dõi công việc giúp điều chỉnh tiến độ, cách thức hoạt động phù hợp hơn với mục tiêu thực hiện.

Đưa ra những dữ liệu tổng hợp và báo cáo chuẩn xác: Giải pháp giúp tổng hợp và hệ thống thông tin chỉ ở trên một cơ sở dữ liệu, giúp phòng tránh tình trạng chậm cập nhật dữ liệu ở các phòng ban và hỗ trợ cung cấp báo cáo nhanh chóng làm tiền đề cho việc ra quyết định của các cấp.

Tối ưu hoá chi phí quản lý: Phần mềm SAP ERP hỗ trợ loại bỏ những thao tác thừa, những hoạt động có thể số hoá trong quá trình làm việc giúp cắt giảm các chi phí lao động và tăng hiệu quả làm việc.

Bảo mật thông tin doanh nghiệp: Các thông tin được lưu trữ trên hệ thống phần mềm SAP ERP cam kết được bảo mật và mã hoá một cách chặt chẽ, phòng chống việc tạo kẽ hở gây ra vấn nạn rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp.

Lựa chọn đối tác tư vấn và triển khai SAP ERP tại Việt Nam

Để triển khai ERP hiệu quả, doanh nghiệp cần quan tâm ba yếu tố then chốt. Thứ nhất là việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số, triển khai giải pháp bám sát chiến lược kinh doanh và bài toán của doanh nghiệp. Thứ hai là lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp theo đúng nhu cầu. Cuối cùng là lựa chọn đối tác công nghệ uy tín, có kinh nghiệm triển khai thực tiễn trên thị trường, đây là điểm quan trọng khi đặc thù triển khai ERP tại các lĩnh vực như Bất động sản, Dược phẩm, Sản xuất,.. tại Việt Nam hết sức phức tạp.

Trên thị trường hiện nay có thể kể tới một số đơn vị có năng lực công nghệ nói chung, kinh nghiệm triển khai ERP nói riêng vững mạnh. Nổi bật trong đó là FPT IS - một trong những đơn vị triển khai giải pháp ERP hàng đầu tại Việt Nam, đối tác cấp cao của các nhà cung cấp hệ thống ERP hàng đầu thế giới như SAP.

Điểm khác biệt quan trọng giúp FPT IS song hành thành công cùng nhiều doanh nghiệp trong triển khai ERP là năng lực tư vấn chuyên sâu theo các ngành và nắm vững giải pháp của SAP, cộng hưởng cùng hệ sinh thái các giải pháp Made by FPT IS được tích hợp xung quanh về số hoá quản lý mua sắm, quản trị nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng, quản lý bán hàng.

Đại diện FPT IS (trước là FPT Information System) nhận giải tại tại SAP South East Asia Partner Success Summit 2024

Đơn cử, trong việc tháo gỡ thách thức đặc thù trong bài toán quản trị và vận hành sản xuất cho ngành nội thất, FPT IS đồng hành cùng Trần Đức triển khai SAP S/4HANA, giúp doanh nghiệp sẵn sàng hiện thực với mục tiêu tăng trưởng 50-60% doanh số cho năm 2024. Dữ liệu được hệ thống hóa tập trung, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt 100% tình hình kinh doanh theo thời gian thực, ra quyết định chiến lược kinh doanh kịp thời và chính xác. Hệ thống có thể đo lường chính xác 95% nhu cầu nguyên vật liệu, giảm 10% thời gian triển khai đơn hàng.

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP và là công ty đầu tiên có chứng chỉ năng lực triển khai chuyên ngành ERP. FPT IS nhiều năm liên tiếp được SAP tôn vinh các giải thưởng như: Best Rise Partner, Best Mid-Market Partner và Best Partner of the Year. Đây là ghi nhận của SAP với các đối tác kinh doanh chiến lược có thành tựu nổi bật hàng năm.

