Vụ cha lên mạng cầu cứu: Công an yêu cầu dừng nhận tiền 18/02/2025 17:36

Chiều 18-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có kết quả xác minh chính thức vụ người cha đăng thông tin lên mạng cầu cứu vì nghi con gái 9 tháng tuổi bị bạo hành.

Hình ảnh ông N đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: N.V

“Kết quả xác minh, bé gái tự té vào đống đồ chơi, không phải bị bạo hành. Hiện người cha đã xóa bài viết liên quan”, lãnh đạo UBND phường Tân Lập thông tin.

Đối với điểm giữ trẻ liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tân Lập cho biết đã tham mưu để UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt mức 15 triệu đồng vì đây là điểm giữ trẻ trái phép.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Tân Lập, sau khi đăng tải thông tin con gái nghi bị bạo hành lên mạng xã hội, đến chiều 17-2, tài khoản của ông ĐVN (38 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã nhận 495 triệu đồng tiền ủng hộ.

Do ông N đăng thông tin không chính xác nên công an đã yêu cầu người này dừng nhận tiền ủng hộ. Đồng thời, công an trích một phần tiền để ông N lo viện phí cho con gái và niêm yết số tiền còn lại để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột.

Công an đến bệnh viện xác minh vụ việc. Ảnh: T.T

Liên quan vụ việc, ông N cho biết lúc đầu chỉ đăng lên mạng, phản ánh việc con gái bị bầm tím má nghi bị bạo hành, không phải kêu gọi hỗ trợ.

Tuy nhiên, về sau có nhiều người khuyên ông đăng kèm số tài khoản để hỗ trợ tiền sữa cho con gái. Sau đó, ông đã chỉnh sửa lại bài viết, đăng kèm tài khoản ngân hàng của mình và được ủng hộ gần 500 triệu đồng.

Theo ông N, sau khi công an làm việc, ông đã xóa bài viết và đăng thông tin ngừng nhận hỗ trợ để chờ giải quyết.

“Đó là số tiền rất lớn. Nếu được sử dụng, tôi sẽ mua đất, cất một căn nhà nho nhỏ cho con”, ông N bày tỏ nguyện vọng.