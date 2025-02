Chính phủ có thêm 2 Phó Thủ tướng 18/02/2025 16:32

Ngày 18-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội thông qua các nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và làm công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, sinh năm 1961, quê ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Mai Văn Chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Trước năm 2015, ông Mai Văn Chính công tác tại tỉnh Long An và kinh qua các chức vụ như chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Tháng 1-2015, ông Mai Văn Chính được điều động, phân công làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 8-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 3-2 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương đã hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, theo quyết định của Bộ Chính trị.

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, quê ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Ông Nguyễn Chí Dũng công tác tại Bộ KH&ĐT từ năm 1993 và trải qua nhiều vị trí công tác, như: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư nước ngoài, Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, Thứ trưởng.

Năm 2009, ông Dũng được điều động về Ninh Thuận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hơn một năm sau, ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Tháng 1-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Tháng 4-2016 đến nay, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Chí Dũng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.