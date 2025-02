Sở GTVT Lâm Đồng vẫn tổ chức thi bằng lái cho người dân 18/02/2025 16:12

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thêm ba nhiệm vụ từ sở ngành khác chuyển qua. Riêng lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì Sở GTVT vẫn tiếp tục tổ chức cho đến khi công an hoàn thiện việc tiếp nhận.

Chiều 18-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở GTVT và Sở TT&TT tổ chức bàn giao tiếp nhận và bàn giao các nhiệm vụ.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thêm 3 lĩnh vực mới

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT và Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng từ Sở TT&TT.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết để đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ mới, công an tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các sở: Tư pháp, GTVT, TT&TT cung cấp thông tin về kinh phí định kỳ, đột xuất được UBND tỉnh cấp để phục vụ các mặt công tác (trong ba năm gần đây nhất).

Qua đó, phối hợp Sở Tài chính đề xuất cấp có thẩm quyền cấp kinh phí phục vụ các mặt công tác trên từ khi tiếp nhận trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Công an tỉnh sẽ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng để bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp, cấp mới, cấp đổi GPLX tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đồng thời, rà soát, bố trí đủ số cán bộ, chiến sĩ có trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực gồm lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; an toàn, an ninh thông tin mạng.

Đặc biệt với việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng thì dù đã bàn giao chức năng, nhiệm vụ cho Công an tỉnh nhưng do cơ quan này chưa sẵn sàng tổ chức thực hiện nên trước mắt Sở GTVT vẫn thực hiện các công việc liên quan để phục vụ người dân.

"Sau khi xin ý kiến và từ chỉ đạo của Bộ GTVT, chúng tôi vẫn tổ chức sát hạch, cấp mới, cấp đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho đến khi công an tỉnh hoàn thiện các công việc liên quan" - lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm.