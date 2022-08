Khách đi máy bay tăng kỉ lục, nhiều sân bay quá tải

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông tin từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình khai thác của hàng không Việt Nam đã hồi phục và bắt đầu tăng trưởng, trong đó chủ yếu khách nội địa.

Sản lượng khách 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 66 triệu hành khách, trong đó khách nội địa ước đạt gần 61 triệu người, tăng 19,9% so năm 2019; hành khách quốc tế chỉ đạt hơn 5 triệu hành khách nhưng đã có sự gia tăng qua các tháng.

Đặc biệt, cao điểm hè 2022 sản lượng tăng rõ rệt, cụ thể tháng 4-2022 tăng 19%; tháng 5-2022 tăng 32%, tháng 6-2022 tăng 40%, tháng 7-2022 tăng 42% và tháng 8-2022 tăng 40%. Theo đó, nhiều cảng hàng không đã khai thác vượt công suất công bố tại các nhà ga nội địa như: Côn Đảo, Cát Bi, Phú Quốc, Liên Khương, Cam Ranh…

Đáng chú ý, ngày 10-7-2022 là ngày có sản lượng hành khách cao kỉ lục (đạt 414.222 khách). Đây cũng là ngày có sản lượng hành khách nội địa cao nhất trong lịch sử khai thác của ACV.

Về sản lượng hàng hoá 8 tháng đầu năm 2022 qua các cảng giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có sự thay đổi nhẹ trong tỷ trọng sản lượng hàng hóa quốc tế/quốc nội năm 2022 là 79/21, trong khi năm 2019 là 66/34.

Tỷ lệ chậm chuyến bay trong 7 tháng đầu năm 2022 là 22,41% (39.894 chuyến chậm/178.010 chuyến cất cánh). Số liệu thống kê cho thấy, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là khai thác của hãng (chiếm 92,79%), do thời tiết chiếm 1,61%, do trang thiết bị dịch vụ của cảng chiếm 0,09%, do điều hành bay chiếm 0,27%, do các nguyên nhân khác chiếm 5,25%.

Từ đó, nhà khai thác 21 sân bay trên cả nước yêu cầu các cảng hàng không, các đơn vị liên quan tăng cường công tác theo dõi, kiểm soát slot (cất hạ cánh) tuân thủ đúng quy định, đồng bộ, thống nhất tại các cảng hàng không để hạn chế áp lực hạ tầng cảng hàng không do dồn chuyến vào các khung giờ cao điểm, đồng thời đảo bảm công tác phòng chống dịch bệnh.