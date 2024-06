Khách hàng vỡ oà niềm vui khi trúng xe máy, trúng vàng từ FE CREDIT 28/06/2024 17:47

(PLO)- Nối tiếp chuỗi hoạt động trao thưởng thuộc khuôn khổ chương trình “Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn”, tuần qua, đại diện FE CREDIT đã đến thăm nhà và trao tận tay khách hàng các giải thưởng giá trị.

Các giải thưởng đợt 2 (tháng 5-2024) bao gồm: 1 giải nhất một chiếc Honda Vision, 2 giải nhì gồm hai chỉ vàng SJC đã được trao tận tay 3 khách hàng ở TP.HCM. Ngoài ra, 143 thẻ quà tặng Got It, giá trị lên đến 1 triệu đồng đã được FE CREDIT gửi đến khách hàng may mắn thông qua kênh chuyển phát bưu điện.

Khởi nghiệp xưởng cơ khí với nguồn vốn từ FE CREDIT

Tại nhà riêng của gia đình anh Nguyễn Văn Đệ (Kinh doanh tự do, TP.HCM) - khách hàng trúng giải nhất xe Honda Vision - và chị Nguyễn Thị Kim Ngân, hai vợ chồng đã không giấu được sự vui mừng: “Khi chồng gọi điện thông báo trúng thưởng xe Honda Vision tôi rất bất ngờ và phải hỏi đi hỏi lại là đã chắc chắn hay chưa?”.

“Hôm nay tôi rất vui vì FE CREDIT đã đến nhà để trao quà. Chiếc xe này sẽ là kỷ niệm đẹp và là người bạn đồng hành của gia đình chúng tôi trong thời gian tới”, chị Ngân bày tỏ.

Chị Kim Ngân – vợ anh Nguyễn Văn Đệ – nhận giải nhất là một chiếc Honda Vision từ đại diện FE CREDIT. Ảnh: FE CREDIT.

Nhằm phục vụ công việc và quyết định kinh doanh riêng, hơn hai năm trước vợ chồng anh Đệ, chị Ngân đã sử dụng nguồn vốn từ dịch vụ vay tín chấp của FE CREDIT. “Thời gian đó tôi cần khoảng 30 triệu – 40 triệu đồng để mở xưởng cơ khí. Khi hỏi người thân và bạn bè xung quanh thì tôi được giới thiệu FE CREDIT và sử dụng đến bây giờ. Tôi rất cảm ơn FE CREDIT đã kịp thời hỗ trợ số vốn làm ăn ban đầu”, anh Đệ kể lại.

Anh Đệ cho biết thêm, tháng 5 vừa qua, khi thanh toán khoản vay anh nhận được 5 lượt quay và may mắn trúng giải ở lượt quay thứ 4. Chủ nhân giải thưởng xe Honda Vision khẳng định, trong thời gian tới nếu có nhu cầu anh chị chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của FE CREDIT và giới thiệu đến người thân, bạn bè.



Đại diện FE CREDIT cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến vợ chồng anh Đệ và chị Ngân đã luôn tin tưởng, sử dụng dịch vụ của FE CREDIT, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục gia tăng thêm nhiều tiện ích, ưu đãi cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp lại sự tin yêu của anh chị.

Chọn dùng FE CREDIT vì trải nghiệm tốt

Là khách hàng của FE CREDIT hơn 7 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nội trợ, TP.HCM) - trúng giải nhì, một chỉ vàng SJC – chia sẻ, trước đây khi còn là tiểu thương tại chợ Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) chị đã sử dụng gói vay tín chấp của FE CREDIT để trang trải chi phí học đại học cho con trai.

“Đến nay thì con tôi đã 25 tuổi, đi làm và tôi cũng dọn lên TP.HCM để sống cùng cháu. Tôi rất cảm ơn FE CREDIT. Không chỉ riêng tôi, các bạn bè tiểu thương trong chợ cũng hay dùng FE CREDIT khi cần vốn làm ăn”, chị Thảo cho hay.

“Nhanh – Gọn – Nhiệt tình” là trải nghiệm của chị Thanh Thảo với FE CREDIT. Theo chị, dịch vụ chăm sóc khách hàng của FE CREDIT khá đồng đều, cho dù sử dụng ở Đồng Tháp hay TP.HCM.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhì là một chỉ vàng SJC đến chị Thanh Thảo. Ảnh: FE CREDIT.

May mắn trở thành khách hàng trúng thưởng một chỉ vàng SJC trong tháng 5, chị Thanh Thảo bất ngờ, vui mừng và gửi lời cảm ơn đến FE CREDIT vì đã thực hiện chương trình ý nghĩa. “Các bạn đến tận nhà để trao giải làm tôi rất cảm động. Hy vọng công ty sẽ tiếp tục phát huy chất lượng để phục vụ khách hàng tốt hơn”, chị Thảo nói.

Ngoài gói vay tín chấp tiền mặt, chị Thảo cho biết thêm, các đồ dùng khác trong gia đình chị như xe máy, tivi, máy lạnh, điện thoại,... đều sử dụng các sản phẩm tài chính tiêu dùng của FE CREDIT.

Chung trải nghiệm, anh Nguyễn Trần Trường Hải (Nhân viên văn phòng, TP.HCM) – khách hàng thứ 2 trúng giải nhì, một chỉ vàng SJC – cũng đã có thâm niên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FE CREDIT gần 10 năm nay.

Chia sẻ quá trình này anh Hải cho biết:“Sản phẩm đầu tiên tôi dùng của FE CREDIT vay mua điện thoại, sau đó tôi chuyển qua thẻ và dùng cho đến bây giờ để mua sắm, thanh toán hóa đơn. Tôi đánh giá thẻ tín dụng FE CREDIT rất tiện lợi...”.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhì là một chỉ vàng SJC đến anh Trường Hải. Ảnh: FE CREDIT.

Tháng 5 vừa qua, do thanh toán thẻ tín dụng sớm ngay khi vừa có sao kê nên anh Trường Hải nhận về hơn 100 lượt quay may mắn. “Tôi cứ túc tắc, lâu lâu rảnh thì vào website để quay thưởng. Lúc vừa quay trúng, tôi đã nhận tin nhắn thông báo và hôm sau thì có nhân viên FE CREDIT liên hệ xác nhận và hướng dẫn nhận thưởng”.

Cũng theo anh Trường Hải, anh đã sử dụng thẻ của nhiều đơn vị khác nhưng đây là lần đầu tiên có chương trình tri ân khách hàng thanh toán khoản vay.

“Tôi thấy ý tưởng này rất hay, thể hiện sự quan tâm và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Đây cũng là động lực để khách hàng thanh toán sớm vừa để đảm bảo lịch sử tín dụng tốt, vừa có cơ hội trúng thưởng”, anh Trường Hải cười nói.