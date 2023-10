Khách Việt nhộn nhịp du lịch châu Âu

Mới đây, Công ty BenThanh Tourist tổ chức worshop chuyên đề “Châu Âu mùa thu” và công bố sản phẩm “Tour of the year 2024”. Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist cho biết, ý tưởng về Tour of the year đã được công ty được ấp ủ từ rất lâu và được quyết định thông qua chương trình nghiên cứu hàng năm.

Kết quả của cuộc khảo sát có đến 9.768 phiếu trên tổng số 30.488 phiếu bình chọn điểm đến mong muốn trong năm 2024 là các quốc gia Bắc Âu. Các điểm đến yêu thích tiếp theo là Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Công ty BenThanh Tourist công bố sản phẩm du lịch “Tour of the year 2024”.

"Ngay sau khi có kết quả khảo sát, chúng tôi đã nhanh chóng làm việc với các đối tác hàng không, khách sạn và tổng cục du lịch… để hoàn thiện sản phẩm hành trình Bắc Âu 10 ngày 9 đêm, đi qua 4 quốc gia Phần Lan - Thuỵ Điển - Na Uy - Đan Mạch." - ông Duy nói.

Vào dịp này, công ty triển khai chương trình giảm giá kéo dài từ ngày 15 đến 30-11-2023 dành riêng cho khách hàng đăng ký tour châu Âu. Cụ thể, khách hàng được giảm ngay 5 triệu đồng khi đăng ký “Tour of the year 2024” Bắc Âu: Phần Lan – Thuỵ Điển – Na Uy – Đan Mạch và được giảm 2 triệu đồng nếu đăng ký các tour châu Âu khác.

Đoàn khách Việt Nam du lịch tại châu Âu.

Theo ông Duy, du lịch châu Âu đang có xu hướng tăng cao. Lượng khách có nhu cầu du lịch châu Âu của công ty năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách vào dịp cuối năm, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt đã tung ra chào bán chùm tour mùa đông với các điểm đến độc lạ và nổi bật. Đặc biệt tour độc lạ tham gia lễ hội tại thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân (khởi hành 23-12) với giá 39.999.000 đồng. Khi khách đăng ký trước ngày 31-10 ưu đãi đến 5,3 triệu/khách.

Làng Tuyết Hương ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

Ông Hoàng Vĩnh Hào, Phụ trách xây dựng sản phẩm độc lạ tại Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất lâu để khảo sát các địa điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí tại Cáp Nhĩ Tân. Cụ thể, chương trình 7 ngày 6 đêm với hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn tại: Làng tuyết cổ tích, Khu trượt tuyết Yabuli, Cáp Nhĩ Tân, Làng Nga Volga Manor, Harbin city tour… “