Khai thác mỏ đá ngay trong khu vực nền đường cao tốc

Theo phản ánh của Công ty CP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, tại phân đoạn dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua địa phận huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), Công ty Đá Hóa An 1 khai thác mỏ đá trong khu vực đã giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án.

Mỏ đá gây ảnh hưởng việc thi công cao tốc

Ông Phạm Văn Thưởng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho biết, Công ty Đá Hóa An 1 đã đào vào nền đường cao tốc sâu 20 m, kéo dài hơn 100 m để khai thác đá tại mỏ đá Ông Ngài. Việc này làm phát sinh khối lượng đắp nền đường khoảng hơn 80.000 m3 đất, đá.

Theo ông Thưởng, việc khai thác trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đã gây khó khăn cho nhà thầu thi công. Các đơn vị tư vấn phải nghiên cứu tìm giải pháp thiết kế để đưa ra phương án thi công đoạn này do nền đường đã bị yếu.

Cũng theo ông Thưởng, Công ty Đá Hóa An 1 còn có một số hoạt động gây cản trở việc thi công cao tốc. Ban Quản lý dự án đã báo cáo vụ việc cho UBND huyện Thuận Bắc, các cơ quan chức năng đến lập biên bản vụ việc.

Công ty CP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã đề nghị UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu Công ty Đá Hóa An 1 dừng các hoạt động khai thác trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đồng thời di chuyển vật tư, máy móc thiết bị ra khỏi phạm vi thi công dự án, đảm bảo mặt bằng sạch để nhà thầu triển khai thi công, đáp ứng tiến độ hoàn thành của dự án.

Thu hồi mỏ đá để phục vụ thi công cao tốc

Sau khi nhận phản ánh của PV Pháp Luật TP.HCM, ngày 10-5, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức đoàn kiểm tra thực địa tại mỏ đá Ông Ngài với sự tham gia của đại diện đơn vị thi công cao tốc Tổng 194 và Công ty Đá Hóa An 1.

Đoàn kiểm tra ghi nhận toàn bộ khối đất trên lý trình km74+900 đến km75+160 do Tổng 194 đang thi công là đất tầng phủ nền do Công ty Đá Hóa An 1 bóc dỡ, di dời đến trong quá trình khai thác trước đó.

Gần đây Công ty Đá Hóa An 1 có lấy đi khối lượng hơn 36 m3 đất. Bên cạnh đó, đơn vị thi công Tổng 194 cũng khai thác, lấy đi 12 m3 đất cùng vị trí trên.

Theo đại diện Công ty Đá Hóa An 1, việc khai thác đất tại vị trí trên đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép với tổng khối lượng hơn 187.000 m3. Đại diện công ty này cũng cho rằng đơn vị không cản trở đối với hoạt động thi công dự án cao tốc.

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Khoáng sản Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận cho biết, Công ty Đá Hóa An 1 được cấp phép khai thác mỏ đá Ông Ngài năm 2015 với trữ lượng hơn 9,6 triệu m3 trong thời hạn 30 năm.

Tuy nhiên, một phần mỏ đá đã bị thu hồi để làm cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Phần còn lại nằm trong bán kính an toàn nổ mìn. Do đó hoạt động khai thác không đảm bảo an toàn cho thi công.

Ông Phương dẫn Luật khoáng sản cho biết thêm mỏ đá Ông Ngài sẽ bị Nhà nước thu hồi và bồi hoàn kinh phí cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã thống nhất không nhận đền bù mà hoán đổi một vị trí khác để làm mỏ khai thác.

“Đầu tuần sau, Sở TN&MT sẽ mời doanh nghiệp cùng các sở ngành liên quan làm việc về việc dừng hoạt động của mỏ đá Ông Ngài để đảm bảo không ảnh hưởng đến thi công cao tốc”- ông Phương thông tin.