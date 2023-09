Khai trừ khỏi Đảng cán bộ trật tự đô thị nhận tiền của người vi phạm

(PLO)- UBND huyện Hóc Môn đánh giá trong quá trình thực thi công vụ, vài cá nhân đã lợi dụng quyền hạn và có hành vi tiêu cực.

Ngày 8-9, UBND huyện Hóc Môn, TP.HCM có thông tin phản hồi về phóng sự điều tra “Trật tự đô thị “làm luật” người bán hàng rong” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6-9. Phóng sự phản ánh một tổ trật tự đô thị (TTĐT) đóng chốt tại khu vực chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn có hành vi bắt xe vi phạm không lập biên bản, thả xe không có giấy tờ, nhận tiền của người vi phạm để trả lại phương tiện.

Xử lý hai cá nhân vi phạm

Theo báo cáo của UBND huyện Hóc Môn, quá trình thực thi công vụ, vài cá nhân đã lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có tiêu cực khi tiến hành xử lý vi phạm nên người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng.

Trên cơ sở đó, ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang ông Phan Ngọc Sơn khi đang nhận tiền của người dân để bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam ông Sơn về tội nhận hối lộ.

Đến ngày 11-8, sau khi mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Trung Nghĩa (tổ trưởng tổ TTĐT đóng chốt ở chợ đầu mối). Đồng thời, cơ quan điều tra đang mở rộng để tiếp tục xử lý các cá nhân có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hóc Môn ban hành quyết định kỷ luật ông Phan Ngọc Sơn, đảng viên chi bộ Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) huyện Hóc Môn, với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Trung Nghĩa.

UBND huyện đã ban hành công văn chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức. Đồng thời, Phòng QLĐT đã ban hành thông báo ngày 5-9 về việc chấn chỉnh công tác đối với cán bộ, công chức và cộng tác viên Phòng QLĐT và Đội quản lý TTĐT huyện.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hóc Môn kỷ luật ông Phan Ngọc Sơn, đảng viên chi bộ Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn, với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Trung Nghĩa.

Lập chốt trực liên ngành tại chợ 24/24 giờ

UBND huyện Hóc Môn cho biết sau khi xảy ra sự việc, ngày 26-6, UBND huyện đã thành lập tổ liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, TTĐT, vệ sinh môi trường đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các tuyến đường quanh chợ đầu mối.

Huy động lực lượng liên ngành công an huyện, Phòng QLĐT, Quân sự huyện, UBND các xã thực hiện lập chốt trực, tuần tra, nhắc nhở, xử lý với tần suất trực ba ca liên tục 24/24 giờ trong ngày. Mỗi ca trực có 16 người, thường xuyên giám sát qua hình ảnh camera, phát loa tuyên truyền, nhắc nhở và tiến hành xử lý vi phạm.

Qua một tháng triển khai, tổ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính với 76 trường hợp; nhắc nhở 134 trường hợp; tạm giữ 54 cái cân các loại, 8 loa cầm tay, 7 cây dù, 2 cái bàn inox, 2 mô tô, 3 xe đẩy tay, 14 giấy đăng ký xe, 4 giấy phép lái xe và rau củ quả các loại. Lập biên bản vi phạm 121 trường hợp về trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 15 xe ba bánh, 15 mô tô, 14 xe lôi tự chế và các loại giấy tờ khác.

Đồng thời, UBND huyện phối hợp với Phòng QLĐT phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền, treo 33 băng rôn tại các tuyến đường tăng cường xử lý vi phạm. Phát và thu hồi 876/876 bản cam kết của người dân không kinh doanh, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

“Nhìn chung, tình hình mua bán lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng ùn ứ giao thông, vứt rác gây ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ đầu mối hiện tại đã cơ bản được kiểm soát, có chuyển biến (giảm hơn 90%) so với trước đây” - báo cáo nêu.

UBND huyện Hóc Môn cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì điểm chốt trực của tổ kiểm tra liên ngành nhằm xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm TTĐT, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ở khu vực chợ đầu mối. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

UBND huyện Hóc Môn cũng đề xuất UBND TP.HCM tăng cường nhân sự cho Đội quản lý TTĐT.•

Hơn 905 lượt tuần tra từ tháng 3-2021 đến nay Báo cáo của UBND huyện Hóc Môn đánh giá chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là khu vực nóng về vi phạm trật tự lòng lề đường. Dù có chuyển biến khi lực lượng QLĐT tuần tra xử lý, song tình trạng tái chiếm diễn ra ngay lập tức khi lực lượng rời đi. Do đó, UBND huyện Hóc Môn đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo các phòng, ban tăng cường xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, lập lại TTĐT tại các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối. Theo thống kê, từ tháng 3-2021, Đội quản lý TTĐT huyện đã phối hợp với UBND các xã thực hiện 905 lượt tuần tra, kiểm tra với 3.644 lượt người tham gia. Lập biên bản vi phạm 89 trường hợp, ban hành 89 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 32 triệu đồng.

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN