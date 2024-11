Khám xét khẩn cấp Công ty tài chính GFDI ở Đà Nẵng 08/11/2024 14:14

(PLO)- Rất đông lực lượng công an có mặt tại trụ sở chính của Công ty tài chính GFDI tại Đà Nẵng để khám xét khẩn cấp, thu thập tài liệu có liên quan.

Trưa ngày 8-11, PLO ghi nhận có nhiều công an có mặt tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, địa chỉ số 92 đường 29 tháng 3, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu thập tài liệu và các chứng cứ liên quan đến doanh nghiệp này.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp Sở Giao dịch GFDI của công ty này trên đường Núi Thành.

Video: Khám xét khẩn cấp Công ty tài chính GFDI ở Đà Nẵng

Lực lượng công an có mặt bên trong toà nhà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bên ngoài, CSGT tiến hành phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nhiều công an, dân quân tự vệ tiến hành đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xung quanh.

Nhiều người dân, sau khi biết tin công an tới trụ sở Công ty tài chính GFDI đã cùng nhau đến đây để theo dõi vụ việc.

Hàng trăm người dân đến theo dõi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Như PLO đã đưa tin, ngày 6-11, tại trụ sở của Công ty tài chính GFDI có rất đông người dân kéo đến công ty này đòi trả lại khoản tiền đầu tư ngay sau khi đọc được tâm thư của Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng trên mạng xã hội.

Trong tâm thư, nội dung được viết rằng các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng nên công ty rà soát lại và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt nhằm đảm bảo tốt nhất nguồn vốn của khách hàng.

CSGT đảm bảo điều tiết giao thông xung quanh toà nhà Công ty tài chính GFDI.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài những khách hàng đang đỏ hoe mắt đòi lại tiền thì nhiều nhân viên tại Công ty tài chính GFDI cũng đang liên tục liên hệ với sếp của mình nhằm đòi lại số tiền đã góp vào.

Một nhân viên Công ty tài chính GFDI cho hay, gia đình mình đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng vào công ty nhưng nay xảy ra sự việc như này khiến cuộc sống đảo lộn, vừa mất tiền vừa mất tình cảm gia đình.

Trước đó, vào ngày 5-11 trong biên bản làm việc với các khách hàng đến đòi lại tiền đã đầu tư, đại diện công ty này cho biết vào ngày hôm nay (8-11) sẽ có phản hồi cụ thể cho khách hàng.

Lực lượng ANTT tại cơ sở cũng có mặt để hỗ trợ công tác. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Được biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (GFDI) được thành lập ngày 17-5-2018, đăng ký trụ sở chính tại số 16 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.