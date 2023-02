Khánh Hòa: An toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong dịp Tết Quý Mão

(PLO)- Trong bảy ngày Tết Quý Mão, tỉnh Khánh Hòa giảm cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, người chết và người bị thương.

Ngày 3-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Quý Mão, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch về cao điểm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Phòng CSGT đã tập trung phát hiện, lập biên bản các chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ quá tải trên đường bộ và phương tiện thủy chở quá vạch mớn nước an toàn, hàng không hóa đơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Khải, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong bảy ngày Tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tại nạn giao thông (tngt) làm một người chết và một người bị thương, giảm cả ba tiêu chí so với năm 2022.

Trong 7 ngày Tết, lực lượng CSGT đã phân công 291 tổ tuần tra kiểm soát với 1028 lượt cán bộ chiến sĩ. Qua đó, CSGT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 319 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 600 triệu đồng, tước 60 giấy phép lái xe và tạm giữ 132 phương tiện.

Trong đó, số lỗi mà người tham gia giao thông vi phạm nhiều nhất là nồng độ cồn với 105 trường hợp và vi phạm tốc độ với 63 trường hợp.

Theo Thượng tá Khải, trong dịp Tết, lưu lượng phương tiện qua địa bàn tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Vì vậy, lực lượng CSGT đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra khép kín 24/24, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

“Bên cạnh ứng trực 24/24, tuần tra khép kín điều tiết giao thông thông suốt và chống đua xe. Phòng cũng bố trí điểm dừng chân hỗ trợ nước uống, bánh mì và nhu yếu phẩm khác cho người dân làm ăn xa về quê và quay trở thành phố ”- Thượng tá Khải nói.

Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Đội trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, cho biết trạm được giao quản lý 120 km quốc lộ (87 km quốc lộ 1 và 32 km quốc lộ 26) đều là các tuyến giao thông độc đạo nên lưu lượng giao thông rất lớn vào dịp Tết.

Theo Trung tá Cảnh, trạm có 19 cán bộ chiến sĩ mỗi ngày chia 12 ca tuần tra kiểm soát giao thông 24/24 trên toàn tuyến trong dịp Tết Quý Mão vừa qua. Từ ngày 20-1 đến ngày 2-2, trạm đã phát hiện, lập biên bản xử lý 278 trường hợp vi phạm Luật giao thông, trong đó 186 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp nồng độ cồn, 13 trường hợp chở quá người quy định.

HUỲNH HẢI