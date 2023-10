Khánh thành cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu

Sáng 18-10, Bộ GTVT chính thức làm lễ khánh thành dự án thành phần Quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2020).

Khó khăn bủa vây việc thi công dự án

Điểm lại những khó khăn của hai dự án trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết: Dự án thành phần cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu triển khai trong giai đoạn cả nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhiều thời điểm giãn cách xã hội không thể huy động nhân sự, vận chuyển máy móc vào công trường.

Sau khi dịch được kiểm soát, hai dự án lại tiếp tục đối diện với giá nhiên vật liệu có thời điểm tăng cao đột biến. Khó khăn về công tác mặt bằng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng thông thường, bố trí bãi đổ thải. Tiếp đó là thời tiết, khí hậu cực đoan, mùa mưa đến sớm và kéo dài hơn thường lệ khiến nhiều thời điểm không thể thi công…

Vì vậy trong thời gian triển khai hai dự án, ngành đã phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để các chủ thể tham gia dự án nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai “ba ca, bốn kíp”, thi công xuyên lễ, Tết. Thêm vào đó, các ban quản lý dự án cũng đã giải quyết nhanh nhạy, linh hoạt trong việc áp dụng mọi cơ chế giải ngân nhằm hỗ trợ, duy trì năng lực tài chính cho các nhà thầu.

“Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, vượt qua những khó khăn, thách thức, hai dự án QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành các hạng mục chính tuyến và đưa vào khai thác tạm để phục vụ nhân dân đúng vào dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10-2023…” - thứ trưởng Bộ GTVT cho hay.

Cao tốc hai làn xe hạn chế chưa an toàn

Về phần địa phương, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh có tới bảy nút giao liên thông. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch. “Để phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên bố trí gần 9.000 tỉ đồng để đầu tư một số dự án đường kết nối. Đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung một số tuyến đường khác nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các vùng, địa phương trong tỉnh” - ông Tuấn thông tin.

Còn ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định để giải phóng mặt bằng cho dự án, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. “Giờ đây khi dự án hoàn thành đã tạo tiền đề cho địa phương hoàn thiện hạ tầng tại các nút giao, đường nối QL1A, nâng cấp QL7” - ông Trung khẳng định.

Biểu dương những cố gắng của Bộ GTVT và các tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các bộ, ngành trung ương, nhất là UBND hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời việc đẩy nhanh tiến độ, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư để người dân yên tâm về nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng việc kết nối các khu kinh tế động lực của Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho tiểu vùng Bắc Trung Bộ, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thúc đẩy hình thành phát triển hệ sinh thái kinh tế công nghiệp - dịch vụ - đô thị.

Để phát huy hiệu quả dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các dự án cũng như quy chuẩn về cao tốc. Vì thực tế các cao tốc đưa vào sử dụng cho thấy đường cao tốc hai làn xe hạn chế hơi chật, cảm giác chưa an toàn, tốc độ lưu thông chậm… “Cạnh đó, Bộ GTVT cũng cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các hạng mục hai bên đường, đảm bảo mỹ quan, an toàn, khai thác đồng bộ…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.•

Tạm thời chưa thu phí

Việc khánh thành, đi vào khai thác 93,2 km cao tốc mới này nâng tổng số kilomet đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km. Góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây.

Tuyến cao tốc này được đầu tư bằng ngân sách nhà nước nên sau khi thông xe tạm thời chưa thu phí.