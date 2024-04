Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin ở trung tâm TP Vinh 16/04/2024 16:41

(PLO)- Theo lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga), tượng đài V.I.Lê-nin do nhân dân tỉnh Ulyanovsk tặng cho nhân dân tỉnh Nghệ An, đó là biểu tượng của tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk.