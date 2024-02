(PLO)- Chỉ sau 48 giờ Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận phối hợp với Công an phường Hàm Tiến đã tìm ra hung thủ sát hại đồng hương rồi phi tang.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa biểu dương, khen thưởng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường.

Đại tá Đinh Kim Lập (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trao bảng khen thưởng cho Trưởng Công an phường Hàm Tiến. Ảnh VH.

Đại tá Đinh Kim Lập đã thưởng nóng 20 triệu đồng, được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàm Tiến nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 1-2, người dân khi đi vào rẫy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết thì phát hiện thi thể nam giới được quấn trong chăn, hai chân bị trói, trên đầu có vết thương.

Nạn nhân được xác định là người nước ngoài, cao hơn 1,8 m khoảng 40 tuổi; trên người nạn nhân chỉ mặc quần đùi và thời gian tử vong 3-4 ngày trước.

Công an sau đó xác định được danh tính nạn nhân là Vasily Anatolievich (44 tuổi), quốc tịch Nga, sang Việt Nam gần một năm nay và ở trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết.

Quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận xác định địa điểm phát hiện nạn nhân là hiện trường giả nên đã tập trung xác minh, trích xuất camera khu vực nạn nhân này ở trọ.

Cơ quan điều tra xác định, đêm 30-1, giữa nạn nhân Vasily Anatolievich và Nikiforov Roman có mâu thuẫn trong việc thuê phòng trọ.

Sau đó, nghi ngờ Vasily sẽ tấn công mình nên Roman nhặt cây búa gần đó tấn công sát hại nạn nhân rồi quấn nylon, chăn và trói hai chân nạn nhân chở đi phi tang.

Qua đấu tranh, nghi phạm Nikiforov Roman đã khai nhận nơi cất giấu hung khí. Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc búa mà Nikiforov Roman sử dụng để sát hại nạn nhân. Căn cứ vết thương trên cơ thể nạn nhân, hung khí mà Nikiforov Roman khai nhận dùng để sát hại bạn ở chung nhà trọ là phù hợp.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ mô tô mà Nikiforov Roman sử dụng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang cách hiện trường vụ án khoảng 2 km.

Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Nikiforov Roman về tội giết người.

Trước đó, với thành tích truy xét, phá án nhanh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị trực tiếp điều tra 100 triệu đồng.

