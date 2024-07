Khen thưởng lực lượng phá án nhanh vụ kề dao cướp tiền lúc đang ngủ ở Đắk Nông 19/07/2024 12:59

(PLO)- Một nữ chủ nhà ở Đắk Nông đang ngủ say thì bị nam thanh niên lẻn vào dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Ngày 19-7, thông tin từ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam HHN (35 tuổi, quê Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Công an huyện Krông Nô được khen thưởng vì khám phá nhanh vụ cướp tài sản. Ảnh: M.Q

Trước đó, vào ngày 10-7, Công an huyện Krông Nô tiếp nhận tin báo của chị NTBN (34 tuổi) về việc bị cướp tài sản.

Theo trình báo của chị N, đêm trước chị đang ngủ say thì bị một nam thanh niên lẻn vào nhà, dùng dao khống chế, cướp hơn 14 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Krông Nô đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Krông Nô đã bắt được HHN khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Đắk Mil.

Theo Công an huyện Krông Nô, N có nhiều tiền án, tiền sự và thường lợi dụng đêm khuya để gây án.

Ngoài vụ cướp tài sản trên, từ ngày 11-7 đến ngày 14-7, Công an huyện Krông Nô đã triệt phá thành công chuyên án về ma túy, bắt giữ ba nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ông Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, đã trao thưởng số tiền 10 triệu đồng để khen thưởng, khích lệ lực lượng công an địa phương.