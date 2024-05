Khen thưởng nữ giao dịch viên ngân hàng lật tẩy đại tá công an 'dỏm' lừa dân 25/05/2024 12:58

Sáng 25-5, Công an tỉnh Phú Yên đã trao thư khen và trao thưởng của Giám đốc Công an tỉnh này cho chị Bùi Thị Thanh Truyền, nhân viên Phòng giao dịch huyện Tuy An của Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, Chi nhánh Phú Yên) vì đã có thành tích nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp lực lượng Công an huyện Tuy An ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 200 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 20-5, ông Lưu Sĩ Tiến (74 tuổi, ngụ xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đến Phòng giao dịch huyện Tuy An để làm thủ tục chuyển 200 triệu.

Đại diện Công an tỉnh Phú Yên trao thư khen cho nữ nhân viên ngân hàng. Ảnh: MT

Khi tiếp xúc với khách hàng, nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo nên giao dịch viên Bùi Thị Thanh Truyền đã báo cáo cấp trên, đề nghị Công an huyện Tuy An hỗ trợ.

Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt, giải thích cho ông Tiến về thủ đoạn lừa đảo này. Đồng thời, hướng dẫn nạn nhân làm đơn tố giác vụ việc đến cơ quan công an.

Theo ông Tiến, trước đó, ông bị Nguyễn Văn Dũng, tự xưng là đại tá công an và là Phó Viện trưởng VKSND Tối cao gọi điện thoại hăm dọa, yêu cầu ông phải chuyển ngay 200 triệu đồng vào số tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ điều tra, vì đã tham gia rửa tiền 6,8 tỉ đồng và mua bán trái phép chất ma túy.

Người gọi điện hứa hẹn sau hai ngày xác minh xong sẽ chuyển trả lại. Quá lo sợ nên ông Tiến vội vã đến ngân hàng để làm theo.