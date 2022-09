Khi nào nên khám tiền hôn nhân? Đây là câu trả lời của bác sĩ!

Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, chiếm tỉ lệ khoảng 7,7%.

Trong đó, các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 chiếm tỉ lệ 50%. Đặc biệt, tỉ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15 – 20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.

Tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Việc biết trước về sức khỏe của nhau trước lúc kết hôn sẽ giúp các đôi vợ chồng trẻ vững vàng về tâm lý để sẵn sàng đón nhận tất cả những gì sẽ xảy đến. Hoặc không thì họ có thể chọn lựa cho mình lối đi khác để thoải mái hơn cho tinh thần của cả hai.

Thật không quá khi nói rằng, khám tiền hôn nhân được ví như hành lang bảo vệ cho cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh các yếu tố về tâm lý, tài chính, sức khỏe cũng có ảnh hưởng không nhỏ, giúp các cặp đôi trẻ xác định đã đủ sẵn sàng để tiến tới cuộc sống hôn nhân hay chưa.

Rất nhiều bạn trẻ khi chuẩn bị kết hôn mới đi khám tiền hôn nhân. Tuy nhiên, thực tế ngày nay các bạn quan hệ tình dục rất sớm và thường đã “làm chuyện ấy” từ lâu sau đó mới quyết định cưới xin. Do đó, ngay từ khi có các hoạt động sinh hoạt tình dục, các bạn đã phải khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo không mắc các bệnh viêm nhiễm, không lây truyền bệnh sang các bộ phận khác.

Thứ hai, khi đã “yêu” thì hoàn toàn có thể có nguy cơ mang thai, sinh em bé. Vì vậy, một trong những việc rất quan trọng của khám tiền hôn nhân là khám về mặt di truyền để xem hai người có thể kết hợp và đẻ ra những người con khỏe mạnh hay không. Tránh tình trạng một trong hai người hoặc cả hai người mắc bệnh truyền nhiễm, di truyền mà không biết gây nên những hậu quả đau lòng.

Thực tế, em bé sinh ra phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe cha mẹ. Trong một số trường hợp, nếu biết trước tình trạng sức khỏe của cha mẹ có thể tiên lượng và phòng tránh một số bệnh cho con.

Khám sàng lọc tiền hôn nhân cần chú ý 3 mảng chính:

Thứ nhất, sàng lọc toàn bộ các bệnh lý viêm nhiễm như HIV, viêm gan, các bệnh lây qua đường tình dục (bệnh nhiễm chlamydia, bệnh lậu,..) – đây là bước kiểm tra vô cùng quan trọng, đặc biệt khi bắt đầu quan hệ tình dục.

Thứ hai, thăm dò khả năng sinh sản. Trong đó, nam giới đặc biệt quan trọng xét nghiệm tinh dịch đồ. Thực tế bác sĩ đã gặp những trường hợp nam giới không có tinh trùng. Còn nữ giới khám phụ khoa và siêu âm buồng trứng tử cung để từ đó phát hiện ra các bệnh lý về mặt phụ khoa có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản hay không.

Thứ ba, tư vấn và tham vấn các bệnh lý về mặt di truyền. Một số trường hợp trong gia đình có mang nguồn gen nhất định như bệnh lý tan máu – Thalassemia, các bạn có thể đi sàng lọc xét nghiệm để xem đối tác có mang nguồn bệnh giống mình hay không, tránh nguy cơ di truyền cho thế hệ sau.

ThS.BS PHAN CHÍ THÀNH - Chánh văn phòng trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.