Bác sĩ da liễu tư vấn: Nên làm gì khi lưng bị mụn trứng cá?

Mới đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nặng, huyết áp không đo được, giảm oxy máu, nhiễm toan chuyển hoá nặng... do đi trị mụn trứng cá ở spa.

Sau đây, bác sĩ (BS) Trương Thị Huyền Trang – khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da Liễu Trung ương sẽ trao đổi với bạn đọc PLO cách chăm sóc, điều trị an toàn khi bị mụn trứng ở lưng.

. Thưa bác sĩ, đối tượng hoặc nhóm tuổi nào hay bị mụn trứng cá ở lưng?

Mụn trứng cá ở lưng là một thể của bệnh lý trứng cá. Với mụn trứng cá thì cơ chế gây ra được nhắc đến trong y văn là: Tăng tiết bã nhờn, sừng hoá cổ nang lông, tích tụ vi khuẩn và tình trạng viêm. Vị trí thường gặp là các vùng chứa nhiều tuyến bã nhờn là mặt ngực và lưng. Đối với mụn trứng cá ở lưng, theo phân loại mụn trứng cá là đủ để xếp và nhóm trứng cá nặng.

Vùng lưng là vùng chứa nhiều tuyến bã, mồ hôi. Khi ở trong môi trường nắng nóng hoặc vận động thể dục nhiều, sự bài tiết tăng lên. Nếu không được vệ sinh sau đấy, sẽ dẫn đến bít tắc và tích tụ vi khuẩn. Và dần dần sẽ hình thành nên nhân mụn, mụn viêm. Như vậy, đối tượng hay bị mụn trứng cá là nhóm đang hoạt động nội tiết mạnh, nhóm tuổi dậy thì và nhóm thường xuyên bị ra mồ hôi nhiều.

. Đâu là phương pháp điều trị mụn trứng cá ở lưng hiệu quả?

Điều trị mụn trứng cá ở lưng cũng cần tuân theo các quy tắc của điều trị mụn trứng cá, ngoài ra có một số lưu ý riêng.

Về điều trị mụn trứng cá, có các biện pháp điều trị tại chỗ bằng các loại thuốc bôi, điều trị toàn thân bằng uống kháng sinh – isotretinoin – hóc môn, một số phương pháp điều trị vật lý: lấy nhân, ánh sáng trị liệu và điện chuyển ion.

Và bác sĩ da liễu đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng điều trị: Sử dụng các phương pháp điều trị đơn độc hay phối hợp. Tư vấn các vấn đề liên quan như chăm sóc, chế độ ăn và tâm lý.

Vùng ngực, lưng là vùng nhiều mồ hôi, tổn thương trứng cá ở vùng này dễ bị viêm và nếu quá trình viêm kéo dài sẽ rất dễ hình thành nên tổn thương sẹo lồi. Và nếu dùng các thuốc, các biện pháp điều trị ở vùng lưng chúng ta cần chú ý. Đây là vùng có diện tích lớn, các phương pháp điều trị có thể không chỉ ảnh hưởng tại chỗ mà có thể ảnh hưởng đến toàn thân.

. Nếu chữa mụn trứng cá ở lưng sai cách sẽ dẫn đến những biến chứng nào?

Hậu quả gặp phải có thể chỉ dừng lại tại chỗ, nhưng cũng có thể gây biến chứng toàn thân nguy hiểm. Tuỳ các phương pháp điều trị mà gây ra các biến chứng khác nhau.

Phương pháp tắm, bôi tại chỗ: Nếu không đúng có thể làm tổn thương viêm lan rộng và dai dẳng gây ra các cảm giác ngứa, châm chích tại chỗ, nếu tổn thương viêm nặng có thể dẫn đến viêm mô tế bào và nặng hơn nữa có thể nhiễm khuẩn huyết. Nếu không gây biến chứng toàn thân cũng có thể gây ra các biến chứng tại chỗ, thường gặp là sẹo lồi.

Phương pháp chích nhân, chạy máy: Chích nhân mụn tưởng chừng như một thủ thuật đơn giản, nhưng nếu tìm hiểu sâu chúng ta cũng cần biết, chích nhân cũng là thủ thuật xâm lấn và cũng có chảy máu, vì vậy, cần đảm bảo vô trùng các và biện pháp phòng tránh lây nhiễm các bệnh lý lây truyền qua đường máu. Vì vậy, nên đến bệnh viện để thực hiện các biện pháp y tế dù là nhỏ nhất. Chúng ta đừng chủ quan cho rằng lấy nhân là việc nhỏ.

Lăn kim: Phương pháp này không được chỉ định điều trị trứng cá, nhưng đang được sử dụng tràn lan trên thị trường. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân đến viện với biến chứng: Mụn mủ viêm lan rộng, tăng sắc tố diện rộng. Và các trường hợp dị ứng tê từ ban đỏ, ngứa tại chỗ đến như trường hợp gần đây báo chí cũng đã đưa tin về trường hợp sốc do dị ứng tê bôi trên diện rộng trước lăn kim để điều trị mụn lưng.

. Vậy khi lưng bị mụn trứng cá cần chăm sóc cơ thể tại nhà ra sao?

Chúng ta cần phải giữ vệ sinh sạch, hạn chế ra mồ hôi hoặc nếu ra mồ hôi cần lau sạch hoặc tắm sau khi lau khô người.

Có nhiều loại xà phòng có chứa các thành phần kháng khuẩn rất tốt cho trứng cá. Các bạn có thể tìm kiếm trên thị trường các loại xà phòng có chứa thành phần benzoyl peroxide, salycilic acid... Đảm bảo ga giường và khăn tắm sạch sẽ.

Để giảm mụn nhân, mụn viêm nhanh hơn, có thể lựa chọn các loại thuốc bôi điều trị trứng cá như clindamycin, erythromycin, retinoid. Nên dùng các loại nồng độ thấp trước để đánh giá và theo dõi dần.

Ngoài ra, chúng ta cần có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Nên ngủ sớm, tránh căng thẳng. Nên ăn nhiều rau và uống nhiều nước.

. Không biết khi bị mụn trứng cá ở lưng có cần kiêng gì không, thưa bác sĩ?

Cần tránh ra mồ hôi nhiều: Không nên ở trong môi trường nóng bức kéo dài, hạn chế vận động ra nhiều mồ hôi. Hoặc nếu chúng ta luyện tập nhiều thì nên lau khô người thường xuyên và có thể sau đấy nên tắm qua bằng nước ẩm để làm sạch da.

Tránh ăn uống các loại thực phẩm nhiều ngọt, đồ cay nóng.

Không nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa nhiều hương liệu cũng như kết cấu đặc làm bít tắc da. Cũng không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mức, dùng nước muối nước lá để tắm hay xông hơi làm da càng tiết nhiều mồ hôi và làm mất đi hàng rào sinh lý bảo vệ da.

Các phương pháp điều trị trứng cá ở lưng cũng cần tuân thủ nguyên tắc vệ sinh vô khuẩn, hạn chế dùng các biện pháp xâm lấn có thể phát tán vi khuẩn rộng hơn.

. Từ những sự việc đáng tiếc do bệnh nhân chưa nhận thức được việc chăm sóc và điều trị tại các spa không đảm bảo an toàn, BS có lời khuyên nào để người dân được chăm sóc sức khoẻ an toàn nhất?

Như đã nói ở trên, kể cả nhưng thủ thuật nhỏ nhất như chích nhân cũng cần phải thận trọng. Theo quan sát, nhiều cơ sở lấy nhân bằng các dụng cụ kim loại được tái sử dụng nhiều lần. Nhưng chúng ta có thể dám chắc được rằng, các dụng cụ này được tiệt trùng đúng quy định hay không.

Hay như gần đây, trường hợp bệnh nhân sốc thuốc tê khi điều trị mụn lưng được báo chí đưa ra như thức tỉnh người dùng về việc thận trọng hơn khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cũng như vẻ đẹp.

Lần nữa, tôi khuyến cáo các bạn trước khi làm gì hãy đến khám bác sĩ để nhận lời khuyên và lựa chọn cơ sở uy tín để thực hiện dịch vụ.