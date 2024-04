Khoai lang tụt dốc không phanh, siêu thị ở TP.HCM bán không lợi nhuận 12/04/2024 08:28

Ngày 11-4, tập đoàn Central Retail cho biết giá khoai lang chính vụ ở Tây Nguyên đang tụt dốc không phanh từ 10.000 đồng/kg xuống còn 3.500 đồng/kg. Mức giá này khiến người trồng khoai đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Theo đó, hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông dân Gia Lai”, bán khoai lang không lợi nhuận.

Khoai lang tại các siêu thị GO!, Big C miền Trung, miền Nam giá chỉ 9.900 đồng/kg; tại các siêu thị GO!, Big C miền Bắc khoai lang bán với giá 10.900 đồng/kg.

Dự kiến trong một tuần các hệ thống sẽ tiêu thụ khoảng 80 tấn khoai lang.

Khoai lang chính vụ ở Tây Nguyên đang giảm giá mạnh, siêu thị bán hàng không lợi nhuận. Ảnh: T.TÂN

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, cho biết kỳ vọng, chương trình sẽ góp phần giúp giá khoai lang ổn định trở lại, giúp cho hàng trăm hộ nông dân tránh được cảnh được mùa rớt giá.

Trước đó, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị kêu gọi doanh nghiệp kết nối tiêu thụ cho bà con trồng khoai lang Nhật Bản.

Hiện tại giá khoai lang còn 3.500 đồng/kg giảm mạnh so với đầu vụ 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tình hình thu mua chậm, thương lái thu mua cầm chừng và có chiều hướng giảm số lượng.

Vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Phú Thiện trồng khoảng 3.440 ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha, sản lượng khoảng 68.800 tấn.

Đến nay, địa phương đã thu hoạch 2.064 ha và đang vào cao điểm thu hoạch diện tích còn lại với sản lượng hơn 32.000 tấn.