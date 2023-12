Khởi tố 1 nữ luật sư lừa đảo chiếm hơn 3,5 tỉ đồng

(PLO)- Nữ luật sư có hành vi lừa đảo đã bị công an khởi tố và có thông báo tìm bị hại để mở rộng điều tra.

Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An có thông báo tìm bị hại trong vụ án Lê Thị Thu Thủy (47 tuổi, luật sư, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) bị khởi tốvề tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trụ sở Văn phòng luật sư Thu Thủy của bà Thủy.

Quá trình điều tra, công an xác định, năm 2015, bà Thủy thành lập Văn phòng Luật sư Thu Thủy và Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Thành Công. Đến năm 2020 Công ty đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Thành Công.

Từ tháng 3 đến tháng 9-2022, bà Thủy đã sử dụng nhiều thông báo bán đấu giá tài sản giả để lừa chị PTG (38 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của chị G là hơn 3,5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có thông báo tìm nạn nhân đã bị Thủy chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên.

Các khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng bị lợi dụng để lừa đảo (PLO)- Thương hiệu các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng được tội phạm chạy quảng cáo trên Facebook với nội dung khiêu dâm để lừa đảo.

Đắc Lam