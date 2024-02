Khởi tố 1 phụ nữ mua bán thuốc phiện tươi số lượng lớn

Ngày 6-2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Hiền (ngụ xã Yên Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vài ngày trước, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hữu Lũng phát hiện tại căn nhà do Nông Thị Hiền đang thuê ở xã Đồng Tân có 8 thùng xốp, bên trong chứa cành quả thuốc phiện với tổng trọng lượng là 48 kg.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật, lấy mẫu trưng cầu giám định và xác định 8 thùng xốp có chứa 21,6 kg quả thuốc phiện tươi.

Tại cơ quan điều tra, Nông Thị Hiền khai nhận mua thuốc phiện qua mạng xã hội với mục đích mang về chia nhỏ để bán kiếm lời.

Công an Lạng Sơn cho biết, đây là số lượng quả thuốc phiện tươi lớn được phát hiện trên địa bàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

