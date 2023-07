Khởi tố 1 trưởng phòng của Sở Y tế Đồng Tháp liên quan Kit test

(PLO)- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Đồng Tháp bị khởi tố do vi phạm quy định về đấu thầu trong việc mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Việt Á

Ngày 4-7, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Thêm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Đồng Tháp) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Thêm bị cáo buộc có liên quan đến vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Như PLO đưa tin, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đồng Tháp và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 cho thấy có 30 gói thầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục cơ bản các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài Chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng; việc theo dõi nhập, xuất kho chưa hợp lý.

Một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu thiếu Tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu. Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật. Thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ, mã ký hiệu, nhãn mác, tính hợp lệ của sản phẩm, hàng hóa.

Trong các gói thầu nói trên, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn 233 tỉ đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Giá trị thực tế mua sắm là hơn 197 tỉ đồng, đã thanh toán hơn 156 tỉ đồng.

Quá trình điều, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Phó trưởng khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

