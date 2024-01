Khởi tố 2 người mua bán vảy tê tê trị giá hơn 14 tỉ đồng

Ngày 26-1, tin từ cơ quan chức năng cho biết, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Mạnh (36 tuổi) và Trần Thị Ngọc (56 tuổi) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và tội buôn bán hàng cấm.

Kiểm sát viên thuộc VKSND tỉnh Nghệ An kiểm sát việc thi hành lệnh, quyết định tố tụng đối với bị can Ngọc và Mạnh.

Bị can Mạnh và Ngọc cùng trú xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Công an xã Đô Thành, Công an huyện Yên Thành kiểm tra, phát hiện Mạnh và Ngọc đang cất giữ vảy tê tê. Tang vật thu giữ gồm 110 bao tải các loại có chứa vảy tê tê với tổng khối lượng 2.846 kg.

Mạnh khai số vảy tê tê trên mua từ nước ngoài về cất giấu tại nhà Ngọc để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Tang vật vảy tê tê.

Đối với bị can Ngọc biết rõ đây là vảy tê tê của Mạnh mua để bán lại cho người khác. Ngọc đã giúp nhận hàng một số lần, giúp Mạnh phân loại vảy, đóng bao bì..., một số lần Ngọc đưa “hàng” ra xe khách gửi cho người mua.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Nghệ An định giá tang vật 2.846 kg vảy tê tê nêu trên có giá hơn 14 tỉ đồng.

Kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, xác định, trong 2.846 kg vảy của loài tê tê có 1.185 kg là vảy của loài tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) và 1.661 kg là vảy của loài Tê tê Cây bụng trắng (tên khoa học Manis tricuspis) và Tê tê Ấn độ (tên khoa học Manis crassicaudata).

Loài tê tê Java có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 64/2019 của Chính phủ. Tê tê Cây bụng trắng và tê tê Ấn độ có tên trong Phụ lục I – Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã (Phụ lục I CITES).

Đắc Lam