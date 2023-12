Khởi tố 2 nguyên giám đốc liên quan đến công trình thủy lợi không có nước

Ngày 27-12, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đối với các bị can: Nguyễn Hoàng Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận), Hoàng Đức Hậu (nguyên Giám đốc Công ty Thi công Cơ giới), Vũ Thông Phán (nguyên Phó Phòng kỹ thuật Công ty Khai thác Thủy lợi Bình Thuận), Trương Thanh Lương (nguyên cán bộ kỹ thuật Công ty Thi công Cơ giới).

Các bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Một công trình thủy lợi tại Bình Thuận.

Quá trình điều tra xác định: Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (nay là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận) là doanh nghiệp Nhà nước. Chức năng nhiệm vụ là quản lý, khai thác và làm chủ đầu tư một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thì từ năm 2002 đến năm 2015 (giai đoạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm Giám đốc).

Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thủy lợi, các ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Hoàng Đức Hậu, Vũ Thông Phán và Trương Thanh Lương để xảy ra một số vi phạm quy định về đầu tư công trình làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Cụ thể đã nghiệm thu, nâng khống khối lượng công trình so với thực tế để thanh toán khống gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Theo đó, tại gói thầu số 4 của công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất - Suối Le, huyện Hàm Tân, các bị can mặc dù biết rõ được khối lượng thi công thực tế của đơn vị thi công nhưng vẫn cố ý thực hiện làm sai lệch kết quả giám sát thi công.

Cụ thể, các bị can thông đồng với nhau làm trái quy định pháp luật để nghiệm thu khối lượng cao hơn thực tế, nghiệm thu khối lượng cao hơn so với thực tế dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Đến ngày 18-3-2022, Công ty Cổ phần thi công Cơ giới và Xây dựng Đất Việt (được cổ phần từ Công ty Thi công Cơ giới) đã nộp hoàn trả số tiền thanh toán khống nói trên chênh lệch từ việc nghiệm thu khống vào tài khoản của Thanh tra tỉnh Bình Thuận.

Như PLO đã đưa, công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thuỷ lợi Hồ Núi Đất - Suối Le với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Công trình có mục tiêu cấp nước cho gần 500 ha lúa 3 vụ ở khu vực Suối Sâu và khu tưới kênh tiếp nước Suối Le, Hàm Tân có nhiều sai phạm.

Công trình khởi công từ 2002 nhưng sau 21 năm vẫn đang thi công dở dang. Thậm chí đoạn cuối của tuyến kênh chưa mang lại hiệu quả, lòng kênh khô cạn, không có nước, không cung cấp nước cho tuyến kênh phía dưới.

Việc chưa hoàn thành thi công các gói thầu dẫn đến một số hạng mục kênh chính Suối Le và kênh tiếp nước Suối Le vẫn còn kênh đất. Hiện chưa được gia cố bằng bê tông nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa đạt mục tiêu của dự án.

Đặc biệt, tại gói thầu số 4, đơn vị thi công chưa hoàn thành việc thi công theo hợp đồng đã ký kết, đã dừng thi công từ cuối năm 2003 nhưng các bên đã nghiệm thu nhiều hơn giá trị khối lượng thực tế thi công hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm tại công trình này thì công trình kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm, được khởi công xây dựng từ ngày 30-12-2006 nhưng đến nay chưa hoàn thành thi công công trình. Công trình có chiều dài hơn 4,5km với tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng với mục tiêu cấp nước tưới cho 350 ha đất canh tác và cấp nước tưới bổ sung cho các kênh hiện hữu của hệ thống thủy lợi Sông Quao, Hàm Thuận Bắc.Thế nhưng 17 năm qua, công trình vẫn đang dở dang, chưa hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công trình hiện nay không cung cấp nước cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng. Bình Thuận thanh tra 2 công trình thủy lợi không có nước (PLO)- Hai công trình thủy lợi dở dang hàng chục năm qua, không mang lại hiệu quả nhưng nhiều gói thầu lại được thanh toán.

PHƯƠNG NAM