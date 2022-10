Khởi tố 4 bị can tham ô tài sản ở Nghệ An

(PLO)- Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chỉ đạo cấp dưới lập khống bảy bộ hồ sơ vay mang tên người dân để giải ngân, chiếm đoạt tiền tỉ.

Sáng 28-10, VKS tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam đối bốn người về tội tham ô tài sản gồm Nguyễn Thành Công (67 tuổi, nguyên giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (54 tuổi, phó giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (42 tuổi, kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (27 tuổi, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, cùng trú xã Nghi Hoa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc đang đương chức, Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân.

Tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16-10-2020 là hơn 23,6 tỉ đồng.

Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Quá trình điều tra đã chứng minh Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống bảy bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong bảy bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà, Phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM